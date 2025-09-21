В рф растет налоговое давление: Служба внешней разведки заявила, что под удар попадут банки

На фоне войны против Украины и стремительного роста бюджетного дефицита в России растет налоговое давление, первыми под удар попадут банки. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

На фоне затяжной войны против Украины и стремительного роста бюджетного дефицита (по итогам восьми месяцев 2025 года он составил 4,19 трлн рублей – почти вчетверо больше запланированного), единственным реалистичным сценарием для сохранения финансовой стабильности РФ остается очередное повышение налогов - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на публичные обещания российского диктатора Путина не увеличивать налоговую нагрузку, власти уже обсуждают повышение ставки НДС с 20% до 22%.

Это решение, хоть и противоречит предыдущим заявлениям, является неизбежным: сокращать расходы уже негде – либо армия, либо социалка, и ни один из вариантов не рассматривается всерьез. НДС – главный источник доходов федерального бюджета. В 2024 году он обеспечил почти 37% всех поступлений, или 13,5 трлн рублей. В последний раз ставка менялась в 2019 году – с 18% до 20%. Теперь, чтобы уменьшить дефицит и сохранить бюджетное правило, правительство вынуждено снова идти на этот шаг. Другие налоги уже были повышены, а эффект от них – ограничен - информирует Служба внешней разведки.

Прогнозируемый дефицит на конец 2025 года колеблется между 5 и 8 трлн рублей, что делает запланированные на 2026 год 2,2 трлн (0,9% ВВП) финансовой фантазией.

Первыми под удар попадут банки: в госдуму внесен законопроект о разовом налоге на сверхприбыли кредитных организаций в размере 10%. Механизм расчета повторяет модель 2023 года, когда аналогичный налог на крупные компании принес бюджету 315 млрд рублей. От банков ожидают еще 200 млрд – мизерная сумма на фоне общего дефицита - заявляет СВР.

Отмечается, что эти шаги – не стратегия, а попытка заткнуть дыры. Налог на сверхприбыли не стал решающим источником дохода в 2023 году, и не станет им сейчас. Повышение НДС – это не реформа, а системный кризис.

Дополнение

Reuters ранее сообщало, что под давлением рекордных оборонных расходов и снижения доходов от нефти и газа, Москва готовит новый бюджет с повышениями налогов и сокращением гражданских расходов. Экономисты предупреждают о риске рецессии, тогда как более 40% средств Россия направляет на войну против Украины.