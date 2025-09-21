В рф растет налоговое давление: Служба внешней разведки заявила, что под удар попадут банки

$41.250.00
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
07:39 • 10077 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 23165 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 32993 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 46769 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 66485 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 76579 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 60824 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 56324 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 49513 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Сербия провела масштабный военный парад с российской и китайской техникойVideo21 сентября, 03:36 • 10960 просмотра
ISW: Путин через кремлевских инсайдеров пытается запугать Украину и Запад21 сентября, 04:19 • 15543 просмотра
Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера, День работников леса: что сегодня отмечают в мире и Украине21 сентября, 05:32 • 4698 просмотра
Оккупанты требуют уменьшить употребление украинского языка на временно оккупированных территориях - ЦНС21 сентября, 06:03 • 10335 просмотра
В сеть слили личные данные около 20 млн украинцев - нардеп Федиенко21 сентября, 06:10 • 16068 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 23165 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 25654 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 66485 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 76579 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 79137 просмотра
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 65564 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 79133 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 36139 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 37051 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 38941 просмотра
В рф растет налоговое давление: Служба внешней разведки заявила, что под удар попадут банки

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Служба внешней разведки Украины сообщает, что в рф растет налоговое давление из-за войны и дефицита бюджета. Первыми под удар попадут банки, а также обсуждается повышение НДС с 20% до 22%.

В рф растет налоговое давление: Служба внешней разведки заявила, что под удар попадут банки

На фоне войны против Украины и стремительного роста бюджетного дефицита в России растет налоговое давление, первыми под удар попадут банки. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

На фоне затяжной войны против Украины и стремительного роста бюджетного дефицита (по итогам восьми месяцев 2025 года он составил 4,19 трлн рублей – почти вчетверо больше запланированного), единственным реалистичным сценарием для сохранения финансовой стабильности РФ остается очередное повышение налогов

- говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на публичные обещания российского диктатора Путина не увеличивать налоговую нагрузку, власти уже обсуждают повышение ставки НДС с 20% до 22%.

Это решение, хоть и противоречит предыдущим заявлениям, является неизбежным: сокращать расходы уже негде – либо армия, либо социалка, и ни один из вариантов не рассматривается всерьез. НДС – главный источник доходов федерального бюджета. В 2024 году он обеспечил почти 37% всех поступлений, или 13,5 трлн рублей. В последний раз ставка менялась в 2019 году – с 18% до 20%. Теперь, чтобы уменьшить дефицит и сохранить бюджетное правило, правительство вынуждено снова идти на этот шаг. Другие налоги уже были повышены, а эффект от них – ограничен

- информирует Служба внешней разведки.

Экономика РФ расколота: гражданский сектор несет потери в пользу войны - СВР17.08.25, 12:33 • 11135 просмотров

Прогнозируемый дефицит на конец 2025 года колеблется между 5 и 8 трлн рублей, что делает запланированные на 2026 год 2,2 трлн (0,9% ВВП) финансовой фантазией.

Первыми под удар попадут банки: в госдуму внесен законопроект о разовом налоге на сверхприбыли кредитных организаций в размере 10%. Механизм расчета повторяет модель 2023 года, когда аналогичный налог на крупные компании принес бюджету 315 млрд рублей. От банков ожидают еще 200 млрд – мизерная сумма на фоне общего дефицита

- заявляет СВР.

Отмечается, что эти шаги – не стратегия, а попытка заткнуть дыры. Налог на сверхприбыли не стал решающим источником дохода в 2023 году, и не станет им сейчас. Повышение НДС – это не реформа, а системный кризис.

Дополнение

Reuters ранее сообщало, что под давлением рекордных оборонных расходов и снижения доходов от нефти и газа, Москва готовит новый бюджет с повышениями налогов и сокращением гражданских расходов. Экономисты предупреждают о риске рецессии, тогда как более 40% средств Россия направляет на войну против Украины.

Анна Мурашко

Новости Мира
Владимир Путин
Служба внешней разведки Украины
Reuters
