В рф растет налоговое давление: Служба внешней разведки заявила, что под удар попадут банки
Киев • УНН
На фоне войны против Украины и стремительного роста бюджетного дефицита в России растет налоговое давление, первыми под удар попадут банки. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.
На фоне затяжной войны против Украины и стремительного роста бюджетного дефицита (по итогам восьми месяцев 2025 года он составил 4,19 трлн рублей – почти вчетверо больше запланированного), единственным реалистичным сценарием для сохранения финансовой стабильности РФ остается очередное повышение налогов
Отмечается, что несмотря на публичные обещания российского диктатора Путина не увеличивать налоговую нагрузку, власти уже обсуждают повышение ставки НДС с 20% до 22%.
Это решение, хоть и противоречит предыдущим заявлениям, является неизбежным: сокращать расходы уже негде – либо армия, либо социалка, и ни один из вариантов не рассматривается всерьез. НДС – главный источник доходов федерального бюджета. В 2024 году он обеспечил почти 37% всех поступлений, или 13,5 трлн рублей. В последний раз ставка менялась в 2019 году – с 18% до 20%. Теперь, чтобы уменьшить дефицит и сохранить бюджетное правило, правительство вынуждено снова идти на этот шаг. Другие налоги уже были повышены, а эффект от них – ограничен
Прогнозируемый дефицит на конец 2025 года колеблется между 5 и 8 трлн рублей, что делает запланированные на 2026 год 2,2 трлн (0,9% ВВП) финансовой фантазией.
Первыми под удар попадут банки: в госдуму внесен законопроект о разовом налоге на сверхприбыли кредитных организаций в размере 10%. Механизм расчета повторяет модель 2023 года, когда аналогичный налог на крупные компании принес бюджету 315 млрд рублей. От банков ожидают еще 200 млрд – мизерная сумма на фоне общего дефицита
Отмечается, что эти шаги – не стратегия, а попытка заткнуть дыры. Налог на сверхприбыли не стал решающим источником дохода в 2023 году, и не станет им сейчас. Повышение НДС – это не реформа, а системный кризис.
Дополнение
Reuters ранее сообщало, что под давлением рекордных оборонных расходов и снижения доходов от нефти и газа, Москва готовит новый бюджет с повышениями налогов и сокращением гражданских расходов. Экономисты предупреждают о риске рецессии, тогда как более 40% средств Россия направляет на войну против Украины.