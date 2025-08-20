росія готується до жорсткої економії та підвищення податків через воєнні витрати - Reuters

Під тиском рекордних оборонних витрат та зниження доходів від нафти й газу, москва готує новий бюджет із підвищеннями податків та скороченням цивільних витрат. Економісти попереджають про ризик рецесії, тоді як понад 40% коштів росія спрямовує на війну проти України.

Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

"москва готується підвищити податки та скоротити витрати, намагаючись підтримувати високий рівень оборонних витрат, оскільки економіка росії тріщить під тягарем фінансування понад трирічної війни в Україні", - кажуть чиновники та економісти.

путін відкинув припущення, що війна вбиває економіку росії, але дефіцит бюджету зростає через зростання витрат, тоді як доходи від нафти і газу скорочуються під тиском західних санкцій, зазначає видання.

Довгоочікувані переговори між президентом рф та його американським колегою Дональдом Трампом на Алясці минулого тижня не призвели до припинення вогню.

(Це) дало москві, яка воліла б одразу перейти до мирного врегулювання, стратегічний поштовх, але й головний біль у витратах - ідеться у публікації.

російська економіка сповільнюється, і низка посадовців застерігають про можливість рецесії.

Попри поступове зниження відсоткових ставок із 20-річних максимумів, дефіцит бюджету вже досяг 4,9 трлн рублів (61 млрд доларів). Це вказує на те, що росії дедалі складніше буде виконувати свої фінансові зобов’язання та утримувати нинішній рівень фінансування війни.

Враховуючи песимістичніші оцінки економічних показників та зниження доходів від нафти і газу, нам потрібно буде терміново розпочати фіскальну консолідацію – заявив наприкінці липня Анатолій Артамонов, голова бюджетного комітету верхньої палати парламенту.

Бюджетні витрати росії подвоїлися з моменту вторгнення в Україну

Бюджетні витрати росії з моменту вторгнення в Україну у лютому 2022 року майже подвоїлися в номінальному вимірі. Таке масштабне фіскальне вливання розігнало інфляцію та змусило Центробанк підняти ключову ставку до 21%, що суттєво збільшило вартість корпоративних запозичень.

У 2025 році сукупні витрати на оборону та безпеку сягнули 17 трлн рублів - найбільшого рівня з часів Холодної війни, вказує видання. Вони становлять 41% від усіх бюджетних витрат, що робить військовий сектор головним драйвером економічного зростання на тлі падіння цивільного виробництва.

Попри заяву путіна у червні про наміри скоротити військові видатки, наразі чиновники прогнозують їх подальше зростання.

Ми не можемо скоротити витрати на національну оборону і... найімовірніше, нам доведеться їх збільшити – зазначив Артамонов.

Менш зручно

Бюджет росії на 2025 рік передбачає оборонні витрати на рівні 8% ВВП, але джерела в уряді визнають, що фактична цифра ще вища. У 2026 році скорочень не планують, а в 2027-му вони можливі лише у разі завершення бойових дій.

Навіть за умови припинення вогню, снаряди та безпілотники все одно потрібно буде виробляти, але в дещо менших масштабах – сказало джерело, додавши, що повернення до довоєнного рівня витрат не буде.

Аналітики прогнозують перерозподіл коштів: Артамонов оцінює щорічні скорочення не оборонних витрат у 2 трлн рублів, а ексзаступник голови ЦБ Сергій Алексашенко очікує підвищення податків та зниження реальних соціальних видатків.

У Мінфіні вже готують заходи економії: міністр Антон Сілуанов закликав "бути скромними", а його заступник Павло Кадочников наголосив, що пріоритетом залишаються витрати на армію та її сім’ї.

Дефіцит бюджету цього року може сягнути 5 трлн рублів (2,5% ВВП), а за песимістичними прогнозами – до 8 трлн.

російська економіка бореться за високі процентні ставки та триваючі воєнні дії – попередив економіст Capital Economics Ліам Піч.

Хоча путін називає бюджет стабільним, експерти говорять про неминучі податкові зміни й тривалий період слабкого зростання.

