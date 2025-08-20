Россия готовится к жесткой экономии и повышению налогов из-за военных расходов - Reuters
Киев • УНН
Россия готовит новый бюджет с повышением налогов и сокращением гражданских расходов из-за рекордных оборонных расходов и снижения доходов от нефти и газа. Экономисты предупреждают о риске рецессии, поскольку более 40% средств РФ направляет на войну против Украины.
Под давлением рекордных оборонных расходов и снижения доходов от нефти и газа, Москва готовит новый бюджет с повышением налогов и сокращением гражданских расходов. Экономисты предупреждают о риске рецессии, тогда как более 40% средств Россия направляет на войну против Украины.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Москва готовится повысить налоги и сократить расходы, пытаясь поддерживать высокий уровень оборонных расходов, поскольку экономика России трещит под тяжестью финансирования более чем трехлетней войны в Украине", - говорят чиновники и экономисты.
Путин отверг предположения, что война убивает экономику России, но дефицит бюджета растет из-за роста расходов, тогда как доходы от нефти и газа сокращаются под давлением западных санкций, отмечает издание.
Долгожданные переговоры между президентом РФ и его американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске на прошлой неделе не привели к прекращению огня.
(Это) дало Москве, которая предпочла бы сразу перейти к мирному урегулированию, стратегический толчок, но и головную боль в расходах
Российская экономика замедляется, и ряд должностных лиц предостерегают о возможности рецессии.
Несмотря на постепенное снижение процентных ставок с 20-летних максимумов, дефицит бюджета уже достиг 4,9 трлн рублей (61 млрд долларов). Это указывает на то, что России все сложнее будет выполнять свои финансовые обязательства и удерживать нынешний уровень финансирования войны.
Учитывая более пессимистичные оценки экономических показателей и снижение доходов от нефти и газа, нам нужно будет срочно начать фискальную консолидацию
Бюджетные расходы России удвоились с момента вторжения в Украину
Бюджетные расходы России с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года почти удвоились в номинальном выражении. Такое масштабное фискальное вливание разогнало инфляцию и заставило Центробанк поднять ключевую ставку до 21%, что существенно увеличило стоимость корпоративных заимствований.
В 2025 году совокупные расходы на оборону и безопасность достигли 17 трлн рублей - наибольшего уровня со времен Холодной войны, указывает издание. Они составляют 41% от всех бюджетных расходов, что делает военный сектор главным драйвером экономического роста на фоне падения гражданского производства.
Несмотря на заявление Путина в июне о намерениях сократить военные расходы, сейчас чиновники прогнозируют их дальнейший рост.
Мы не можем сократить расходы на национальную оборону и... скорее всего, нам придется их увеличить
Менее удобно
Бюджет России на 2025 год предусматривает оборонные расходы на уровне 8% ВВП, но источники в правительстве признают, что фактическая цифра еще выше. В 2026 году сокращений не планируют, а в 2027-м они возможны только в случае завершения боевых действий.
Даже при условии прекращения огня, снаряды и беспилотники все равно нужно будет производить, но в несколько меньших масштабах
Аналитики прогнозируют перераспределение средств: Артамонов оценивает ежегодные сокращения необоронных расходов в 2 трлн рублей, а экс-заместитель председателя ЦБ Сергей Алексашенко ожидает повышения налогов и снижения реальных социальных расходов.
В Минфине уже готовят меры экономии: министр Антон Силуанов призвал "быть скромными", а его заместитель Павел Кадочников подчеркнул, что приоритетом остаются расходы на армию и ее семьи.
Дефицит бюджета в этом году может достичь 5 трлн рублей (2,5% ВВП), а по пессимистическим прогнозам – до 8 трлн.
Российская экономика борется за высокие процентные ставки и продолжающиеся военные действия
Хотя Путин называет бюджет стабильным, эксперты говорят о неизбежных налоговых изменениях и длительном периоде слабого роста.
