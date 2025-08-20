$41.360.10
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Россия готовится к жесткой экономии и повышению налогов из-за военных расходов - Reuters

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Россия готовит новый бюджет с повышением налогов и сокращением гражданских расходов из-за рекордных оборонных расходов и снижения доходов от нефти и газа. Экономисты предупреждают о риске рецессии, поскольку более 40% средств РФ направляет на войну против Украины.

Под давлением рекордных оборонных расходов и снижения доходов от нефти и газа, Москва готовит новый бюджет с повышением налогов и сокращением гражданских расходов. Экономисты предупреждают о риске рецессии, тогда как более 40% средств Россия направляет на войну против Украины.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Москва готовится повысить налоги и сократить расходы, пытаясь поддерживать высокий уровень оборонных расходов, поскольку экономика России трещит под тяжестью финансирования более чем трехлетней войны в Украине", - говорят чиновники и экономисты.

Путин отверг предположения, что война убивает экономику России, но дефицит бюджета растет из-за роста расходов, тогда как доходы от нефти и газа сокращаются под давлением западных санкций, отмечает издание.

Долгожданные переговоры между президентом РФ и его американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске на прошлой неделе не привели к прекращению огня.

(Это) дало Москве, которая предпочла бы сразу перейти к мирному урегулированию, стратегический толчок, но и головную боль в расходах

-  говорится в публикации.

Российская экономика замедляется, и ряд должностных лиц предостерегают о возможности рецессии.

Несмотря на постепенное снижение процентных ставок с 20-летних максимумов, дефицит бюджета уже достиг 4,9 трлн рублей (61 млрд долларов). Это указывает на то, что России все сложнее будет выполнять свои финансовые обязательства и удерживать нынешний уровень финансирования войны.

Учитывая более пессимистичные оценки экономических показателей и снижение доходов от нефти и газа, нам нужно будет срочно начать фискальную консолидацию

– заявил в конце июля Анатолий Артамонов, глава бюджетного комитета верхней палаты парламента.

Бюджетные расходы России удвоились с момента вторжения в Украину

Бюджетные расходы России с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года почти удвоились в номинальном выражении. Такое масштабное фискальное вливание разогнало инфляцию и заставило Центробанк поднять ключевую ставку до 21%, что существенно увеличило стоимость корпоративных заимствований.

В 2025 году совокупные расходы на оборону и безопасность достигли 17 трлн рублей - наибольшего уровня со времен Холодной войны, указывает издание. Они составляют 41% от всех бюджетных расходов, что делает военный сектор главным драйвером экономического роста на фоне падения гражданского производства.

Несмотря на заявление Путина в июне о намерениях сократить военные расходы, сейчас чиновники прогнозируют их дальнейший рост.

Мы не можем сократить расходы на национальную оборону и... скорее всего, нам придется их увеличить

– отметил Артамонов.

Менее удобно

Бюджет России на 2025 год предусматривает оборонные расходы на уровне 8% ВВП, но источники в правительстве признают, что фактическая цифра еще выше. В 2026 году сокращений не планируют, а в 2027-м они возможны только в случае завершения боевых действий.

Даже при условии прекращения огня, снаряды и беспилотники все равно нужно будет производить, но в несколько меньших масштабах

– сказал источник, добавив, что возврата к довоенному уровню расходов не будет.

Аналитики прогнозируют перераспределение средств: Артамонов оценивает ежегодные сокращения необоронных расходов в 2 трлн рублей, а экс-заместитель председателя ЦБ Сергей Алексашенко ожидает повышения налогов и снижения реальных социальных расходов.

В Минфине уже готовят меры экономии: министр Антон Силуанов призвал "быть скромными", а его заместитель Павел Кадочников подчеркнул, что приоритетом остаются расходы на армию и ее семьи.

Дефицит бюджета в этом году может достичь 5 трлн рублей (2,5% ВВП), а по пессимистическим прогнозам – до 8 трлн.

Российская экономика борется за высокие процентные ставки и продолжающиеся военные действия

– предупредил экономист Capital Economics Лиам Пич.

Хотя Путин называет бюджет стабильным, эксперты говорят о неизбежных налоговых изменениях и длительном периоде слабого роста.

Нефтяной рынок замер в ожидании результатов мирных переговоров по Украине20.08.25, 09:29 • 2554 просмотра

Алена Уткина

Война в УкраинеЭкономикаФинансы
Владимир Путин
Нефть
Аляска
Reuters
Дональд Трамп
Украина