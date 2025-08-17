$41.450.00
Экономика РФ расколота: гражданский сектор несет потери в пользу войны - СВР

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Экономика России переживает глубокий кризис с падением покупательной способности и ростом скрытой безработицы. Военно-промышленный комплекс получает щедрое финансирование, тогда как гражданский сектор сокращает производство и персонал.

Экономика РФ расколота: гражданский сектор несет потери в пользу войны - СВР

российская экономика переживает глубокий кризис: гражданские предприятия сокращают производство и персонал, а скрытая безработица растет, тогда как военно-промышленный комплекс получает щедрое государственное финансирование.

Об этом сообщает Служба внешней разведки, передает УНН.

российскую экономику, оказавшуюся в глубоком системном кризисе, пропаганда маскирует в "позитивные" показатели. Ключевым фактором стало резкое падение покупательной способности населения из-за высоких процентных ставок. Гражданский сектор находится в стагнации: предприятия массово отправляют работников в неоплачиваемые отпуска или переводят на неполную рабочую неделю, что привело к стремительному росту скрытой безработицы. Отрасли одна за другой обращаются к властям за поддержкой – от угольной и железнодорожной до автомобильной промышленности

- говорится в сообщении.

Бюджетное состояние рф, как указано, свидетельствует о серьезных проблемах в финансовом планировании. Только в июле дефицит федерального бюджета достиг триллиона рублей, тогда как на весь год предполагалось 1,2 трлн.

За полтора месяца показатель вырос с запланированных 3,8 трлн до почти 5 трлн рублей, что не только подрывает макроэкономическую стабильность, но и создает дополнительное инфляционное давление, о котором откровенно предупреждает даже Центробанк, пишет Служба разведки. Ситуацию усложняет разделение экономики на две части.

Военно-промышленный комплекс получает стабильное и щедрое финансирование, не зависит от высоких ставок и дорогих кредитов, живя за счет государственных контрактов и авансов. Зато гражданский сектор – основной донор бюджетных поступлений – вынужден сокращать производство и персонал, что еще больше истощает внутренний рынок

- добавляют в разведке.

В результате ресурсы страны перераспределяются в пользу войны, а производство потребительских товаров приходит в упадок.

У РФ трудности: сокращение закупок нефти со стороны Индии приводит к финансовым потерям - СВР13.08.25, 21:10 • 7030 просмотров

Алена Уткина

ЭкономикаНовости Мира
Служба внешней разведки Украины