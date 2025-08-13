У РФ трудности: сокращение закупок нефти со стороны Индии приводит к финансовым потерям - СВР

Москва предлагает Китаю нефть марки Urals со скидкой около $1,50 за баррель от Brent, чтобы выйти из ситуации сокращения поставок "черного золота" в Индию. Передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

РФ урезает цену Urals, пытаясь перекрыть потери от выхода Индии с рынка и пытается переориентировать нефтяной экспорт после резкого сокращения поставок в Индию.

По данным СВР, Москва предлагает Китаю нефть марки Urals со скидкой около $1,50 за баррель от Brent.

Контекст

С июля государственные Indian Oil Corporation и Bharat Petroleum Corporation Limited остановили импорт российской нефти. Российские полезные ископаемые заменили закупками не менее 22 млн баррелей у поставщиков с Ближнего Востока и США. Соответствующая отгрузка запланирована в сентябре–октябре 2025 года.

Поможет ли Китай?

Важная деталь: Urals не является базовым сортом в структуре китайского импорта. Причина - удаленность российских портов и высокие логистические затраты.

Поэтому Пекин своими заказами не сможет полностью компенсировать утраченные объемы для РФ.

Китайские госкомпании воздерживаются от масштабного наращивания закупок из-за риска новых санкций США - информирует в своем отчете Служба внешней разведки Украины.

В краткосрочной перспективе Россия сможет заместить лишь часть утраченного индийского спроса - оценивает ситуацию СВРУ.

Это будет за счет единичных контрактов с КНР и более мелких азиатских покупателей. Но вынужденные дисконты на Urals усилят давление на экспортную выручку. И это будет углублять дефицит федерального бюджета РФ.

Напомним

Индия уменьшает закупки российской нефти Urals из-за риска санкций США, что привело к падению цены на Urals.

Цены на нефть упали в понедельник после того, как ОПЕК+ договорилась об очередном значительном увеличении добычи в сентябре, что способствовало росту предложения