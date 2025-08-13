У РФ трудности: сокращение закупок нефти со стороны Индии приводит к финансовым потерям - СВР

$41.430.02
48.080.12
ukenru
16:57 • 7408 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
15:45 • 14403 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
14:07 • 19734 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29 • 25376 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 57665 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 63035 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 117758 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 56284 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 99753 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 96281 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0.8м/с
58%
755мм
Популярные новости
В россии прокомментировали слухи о возможном обмене территориями между государством-агрессором и УкраинойVideo13 августа, 11:10 • 56997 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40 • 30947 просмотра
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ13:12 • 31183 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов14:38 • 12015 просмотра
Нардепа Федора Христенко объявили в розыск: новые детали дела15:06 • 9490 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 117725 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 99723 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 96260 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 107912 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 80301 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов14:38 • 12030 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40 • 30958 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 81696 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 99111 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 41030 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Хранитель
Сухой Су-24
Сухой Су-27
Сухой Су-30

У РФ трудности: сокращение закупок нефти со стороны Индии приводит к финансовым потерям - СВР

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Россия сталкивается с финансовыми трудностями из-за сокращения закупок нефти Индией. Москва предлагает Китаю нефть Urals со скидкой, но Пекин не сможет полностью компенсировать потерянные объемы.

У РФ трудности: сокращение закупок нефти со стороны Индии приводит к финансовым потерям - СВР

Москва предлагает Китаю нефть марки Urals со скидкой около $1,50 за баррель от Brent, чтобы выйти из ситуации сокращения поставок "черного золота" в Индию. Передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

РФ урезает цену Urals, пытаясь перекрыть потери от выхода Индии с рынка и пытается переориентировать нефтяной экспорт после резкого сокращения поставок в Индию.

По данным СВР, Москва предлагает Китаю нефть марки Urals со скидкой около $1,50 за баррель от Brent.

Контекст

С июля государственные Indian Oil Corporation и Bharat Petroleum Corporation Limited остановили импорт российской нефти. Российские полезные ископаемые заменили закупками не менее 22 млн баррелей у поставщиков с Ближнего Востока и США. Соответствующая отгрузка запланирована в сентябре–октябре 2025 года.

Поможет ли Китай?

Важная деталь: Urals не является базовым сортом в структуре китайского импорта. Причина - удаленность российских портов и высокие логистические затраты.

Поэтому Пекин своими заказами не сможет полностью компенсировать утраченные объемы для РФ.

Китайские госкомпании воздерживаются от масштабного наращивания закупок из-за риска новых санкций США

- информирует в своем отчете Служба внешней разведки Украины.

В краткосрочной перспективе Россия сможет заместить лишь часть утраченного индийского спроса

- оценивает ситуацию СВРУ.

Это будет за счет единичных контрактов с КНР и более мелких азиатских покупателей. Но вынужденные дисконты на Urals усилят давление на экспортную выручку. И это будет углублять дефицит федерального бюджета РФ.

Напомним

Индия уменьшает закупки российской нефти Urals из-за риска санкций США, что привело к падению цены на Urals.

Цены на нефть упали в понедельник после того, как ОПЕК+ договорилась об очередном значительном увеличении добычи в сентябре, что способствовало росту предложения

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
Служба внешней разведки Украины
Индия
Китай
Соединённые Штаты