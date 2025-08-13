У рф труднощі: скорочення закупівель нафти з боку Індії призводить до фінансових втрат - СЗР
Київ • УНН
Росія стикається з фінансовими труднощами через скорочення закупівель нафти Індією. Москва пропонує Китаю нафту Urals зі знижкою, але Пекін не зможе повністю компенсувати втрачені обсяги.
москва пропонує Китаю нафту марки Urals зі знижкою близько $1,50 за барель від Brent, щоб вийти з ситуації скорочення поставок "чорного золота" до Індії. Передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Деталі
рф урізає ціну Urals, намагаючись перекрити втрати від виходу Індії з ринку та намагається переорієнтувати нафтовий експорт після різкого скорочення поставок до Індії.
За даними СЗР, москва пропонує Китаю нафту марки Urals зі знижкою близько $1,50 за барель від Brent.
Контекст
Із липня державні Indian Oil Corporation та Bharat Petroleum Corporation Limited зупинили імпорт російської нафти. Російські корисні копалини замінили закупівлями щонайменше 22 млн барелів у постачальників з Близького Сходу та США. Відповідне відвантаження заплановане у вересні–жовтні 2025 року.
Чи допоможе Китай?
Важлива деталь: Urals не є базовим сортом у структурі китайського імпорту. Причина - віддаленість російських портів і високі логістичні витрати.
Тож Пекін своїми замовленнями не зможе повністю компенсувати втрачені обсяги для рф.
Китайські держкомпанії утримуються від масштабного нарощування закупівель через ризик нових санкцій США
У короткостроковій перспективі росія зможе замістити лише частину втраченого індійського попиту
Це буде за рахунок поодиноких контрактів з КНР та дрібніших азійських покупців. Але змушені дисконти на Urals посилять тиск на експортну виручку. І це буде поглиблювати дефіцит федерального бюджету рф.
Нагадаємо
Індія зменшує закупівлі російської нафти Urals через ризик санкцій США, що призвело до падіння ціни на Urals.
Ціни на нафту впали у понеділок після того, як ОПЕК+ домовилася про чергове значне збільшення видобутку у вересні, що сприяло зростанню пропозиції