16:57 • 8252 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
15:45 • 15254 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
14:07 • 20395 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 26024 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 58952 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 64083 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 119772 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 57052 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 101312 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 34141 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
У рф труднощі: скорочення закупівель нафти з боку Індії призводить до фінансових втрат - СЗР

Київ • УНН

 • 566 перегляди

Росія стикається з фінансовими труднощами через скорочення закупівель нафти Індією. Москва пропонує Китаю нафту Urals зі знижкою, але Пекін не зможе повністю компенсувати втрачені обсяги.

У рф труднощі: скорочення закупівель нафти з боку Індії призводить до фінансових втрат - СЗР

москва пропонує Китаю нафту марки Urals зі знижкою близько $1,50 за барель від Brent, щоб вийти з ситуації скорочення поставок "чорного золота" до Індії. Передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

рф урізає ціну Urals, намагаючись перекрити втрати від виходу Індії з ринку та намагається переорієнтувати нафтовий експорт після різкого скорочення поставок до Індії. 

За даними СЗР, москва пропонує Китаю нафту марки Urals зі знижкою близько $1,50 за барель від Brent.

Контекст

Із липня державні Indian Oil Corporation та Bharat Petroleum Corporation Limited зупинили імпорт російської нафти. Російські корисні копалини замінили закупівлями щонайменше 22 млн барелів у постачальників з Близького Сходу та США. Відповідне відвантаження заплановане у вересні–жовтні 2025 року.

Чи допоможе Китай? 

Важлива деталь: Urals не є базовим сортом у структурі китайського імпорту. Причина - віддаленість російських портів і високі логістичні витрати.

Тож Пекін своїми замовленнями не зможе повністю компенсувати втрачені обсяги для рф.

Китайські держкомпанії утримуються від масштабного нарощування закупівель через ризик нових санкцій США

- інформує у своєму звіті Служба зовнішньої розвідки України.

У короткостроковій перспективі росія зможе замістити лише частину втраченого індійського попиту

- оцінює ситуацію СЗРУ. 

Це буде за рахунок поодиноких контрактів з КНР та дрібніших азійських покупців. Але змушені дисконти на Urals посилять тиск на експортну виручку. І це буде поглиблювати дефіцит федерального бюджету рф.

Нагадаємо

Індія зменшує закупівлі російської нафти Urals через ризик санкцій США, що призвело до падіння ціни на Urals. 

Ціни на нафту впали у понеділок після того, як ОПЕК+ домовилася про чергове значне збільшення видобутку у вересні, що сприяло зростанню пропозиції

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини Світу
Brent
Служба зовнішньої розвідки України
Індія
Китай
Сполучені Штати Америки