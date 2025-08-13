У рф труднощі: скорочення закупівель нафти з боку Індії призводить до фінансових втрат - СЗР

москва пропонує Китаю нафту марки Urals зі знижкою близько $1,50 за барель від Brent, щоб вийти з ситуації скорочення поставок "чорного золота" до Індії. Передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

рф урізає ціну Urals, намагаючись перекрити втрати від виходу Індії з ринку та намагається переорієнтувати нафтовий експорт після різкого скорочення поставок до Індії.

За даними СЗР, москва пропонує Китаю нафту марки Urals зі знижкою близько $1,50 за барель від Brent.

Контекст

Із липня державні Indian Oil Corporation та Bharat Petroleum Corporation Limited зупинили імпорт російської нафти. Російські корисні копалини замінили закупівлями щонайменше 22 млн барелів у постачальників з Близького Сходу та США. Відповідне відвантаження заплановане у вересні–жовтні 2025 року.

Чи допоможе Китай?

Важлива деталь: Urals не є базовим сортом у структурі китайського імпорту. Причина - віддаленість російських портів і високі логістичні витрати.

Тож Пекін своїми замовленнями не зможе повністю компенсувати втрачені обсяги для рф.

Китайські держкомпанії утримуються від масштабного нарощування закупівель через ризик нових санкцій США - інформує у своєму звіті Служба зовнішньої розвідки України.

У короткостроковій перспективі росія зможе замістити лише частину втраченого індійського попиту - оцінює ситуацію СЗРУ.

Це буде за рахунок поодиноких контрактів з КНР та дрібніших азійських покупців. Але змушені дисконти на Urals посилять тиск на експортну виручку. І це буде поглиблювати дефіцит федерального бюджету рф.

Нагадаємо

Індія зменшує закупівлі російської нафти Urals через ризик санкцій США, що призвело до падіння ціни на Urals.

Ціни на нафту впали у понеділок після того, як ОПЕК+ домовилася про чергове значне збільшення видобутку у вересні, що сприяло зростанню пропозиції