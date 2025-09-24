Режим лукашенко будет делать "бизнес" с оккупантами на украинской территории: в разведке разъяснили причины
беларусь делает ставку на торговлю с временно оккупированными россией украинскими территориями. Это стало новым этапом экономической стратегии страны, которая пытается поддержать предприятия через сотрудничество с Венесуэлой, Сирией, КНДР и ВОТ Украины.
белорусский режим делает ставку на торговлю с временно оккупированными россией украинскими территориями, превращая эту практику в новый этап экономической стратегии. Как сообщили в Службе внешней разведки, визит "руководителя" оккупационной администрации Херсонщины в минск и его встреча с лукашенко стали символом новой политической реальности, в которой оказалась страна, передает УНН.
Детали
В разведке отметили, что изоляция после протестов 2020 года и участие в войне на стороне москвы сделали беларусь токсичным партнером для большинства рынков. минск пытается поддержать загрузку предприятий через сотрудничество с Венесуэлой, Сирией, кндр и теперь уже с ВОТ Украины. Такие шаги фактически легитимизируют российскую агрессию и отдаляют беларусь от возможного возвращения в мировую экономику.
Экономическая статистика подчеркивает уязвимость: в январе–июле дефицит внешней торговли достиг $3,5 млрд – почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. Импорт растет быстрее экспорта, спрос на белорусские товары падает даже в россии
Добавим
Официальный минск, по данным разведки, предлагает развивать на оккупированных землях сельское хозяйство и туризм, но такой бизнес зависит от российских дотаций и не имеет перспектив устойчивого роста. К тому же он повышает риски новых санкций и лишь углубляет зависимость от москвы.
Для лукашенко это одна из многих уступок кремлю – цена за политическую поддержку и попытку удержать экономику от дальнейшего падения
