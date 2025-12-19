$42.340.00
білорусь стрімко втрачає економічний суверенітет через зростання залежності від росії - розвідка

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

Економічна залежність білорусі від росії стрімко поглиблюється та вже охоплює ключові сектори - від зовнішньої торгівлі й фінансів до інвестицій та оборонної промисловості, суттєво звужуючи простір для самостійних рішень мінська.

білорусь стрімко втрачає економічний суверенітет через зростання залежності від росії - розвідка

білорусь стрімко занурюється в економічну орбіту росії, і ця залежність уже охоплює ключові сектори – від енергетики й торгівлі до фінансів, інвестицій та оборонної промисловості. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

У зовнішній торгівлі домінування москви стало визначальним: левова частка білоруського експорту прямує на російський ринок, ще приблизно чверть – у треті країни, але з використанням російської інфраструктури. Логістичний доступ до портів, залізничних маршрутів і тарифи фактично визначаються російською стороною, що робить до 90 % експорту критично залежним від рф

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фінансова інтеграція за останні роки також поглибилася. Після санкцій проти білоруського банківського сектору й відключення чотирьох держбанків від SWIFT мінськ повністю переключився на російські платіжні рішення. Схожі тенденції спостерігаються і на валютному ринку: половину валютної корзини Нацбанку рб становить російський рубль, а зміни в російській економіці миттєво відображаються на курсі білоруського рубля.

Інвестиційна залежність демонструє аналогічну динаміку. Частка російського капіталу прямих іноземних інвестицій зросла до майже 70 %. росія фактично залишається єдиним доступним джерелом зовнішнього фінансування для мінська. При цьому державний борг білорусі перед рф досяг близько 8 млрд доларів, а москва погодилася реструктуризувати виплати на сім років, посиливши політичний й економічний контроль.

США пом'якшили санкції проти "білоруськалію" після звільнення політв’язнів15.12.25, 22:13 • 3675 переглядiв

Окремим виміром інтеграції стала оборонна промисловість. Після початку повномасштабної війни проти України мінськ наростив виробничу кооперацію з російським ВПК: щонайменше 300 держпідприємств переорієнтовано на виконання російських оборонних контрактів.

У сукупності ці процеси формують ситуацію, коли простір для економічного маневру мінська суттєво звужений, а стратегічні рішення визначаються виключно політико-економічними пріоритетами кремля

- додають у розвідці.

лукашенко заявив, що “Орєшнік” заступив на бойове чергування: в РНБО відреагували18.12.25, 19:53 • 3374 перегляди

Ольга Розгон

