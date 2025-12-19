беларусь стремительно теряет экономический суверенитет из-за роста зависимости от россии - разведка

$42.340.00
49.590.04
ukenru
Эксклюзив
11:39 • 2746 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
09:00 • 17037 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
06:45 • 18577 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
06:31 • 18613 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 22292 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 24484 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый дом
18 декабря, 23:33 • 20521 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 18866 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 21748 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 30959 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.1м/с
84%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мирные переговоры: стало известно, кого Путин отправит в Майами19 декабря, 03:02 • 14661 просмотра
Изобретательская активность в России достигла 20-летнего минимума после начала войны - ЦПД19 декабря, 03:53 • 19948 просмотра
Пограничники РФ пересекли линию контроля на границе Эстонии и России19 декабря, 05:23 • 6464 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать10:04 • 11549 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 4700 просмотра
публикации
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
11:39 • 2746 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 4760 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
09:00 • 17037 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 45626 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 35702 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Костин
Марк Рютте
Дмитрий Кулеба
Актуальные места
Украина
Одесса
Одесская область
Соединённые Штаты
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 54004 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 36281 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 34970 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 41416 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 46453 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Старлинк

беларусь стремительно теряет экономический суверенитет из-за роста зависимости от россии - разведка

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Экономическая зависимость беларуси от россии стремительно углубляется и уже охватывает ключевые секторы – от внешней торговли и финансов до инвестиций и оборонной промышленности, существенно сужая пространство для самостоятельных решений минска.

беларусь стремительно теряет экономический суверенитет из-за роста зависимости от россии - разведка

беларусь стремительно погружается в экономическую орбиту россии, и эта зависимость уже охватывает ключевые секторы – от энергетики и торговли до финансов, инвестиций и оборонной промышленности. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Во внешней торговле доминирование москвы стало определяющим: львиная доля белорусского экспорта направляется на российский рынок, еще примерно четверть – в третьи страны, но с использованием российской инфраструктуры. Логистический доступ к портам, железнодорожным маршрутам и тарифы фактически определяются российской стороной, что делает до 90 % экспорта критически зависимым от рф

- говорится в сообщении.

Отмечается, что финансовая интеграция за последние годы также углубилась. После санкций против белорусского банковского сектора и отключения четырех госбанков от SWIFT Минск полностью переключился на российские платежные решения. Похожие тенденции наблюдаются и на валютном рынке: половину валютной корзины Нацбанка рб составляет российский рубль, а изменения в российской экономике мгновенно отражаются на курсе белорусского рубля.

Инвестиционная зависимость демонстрирует аналогичную динамику. Доля российского капитала прямых иностранных инвестиций выросла почти до 70 %. россия фактически остается единственным доступным источником внешнего финансирования для Минска. При этом государственный долг Беларуси перед рф достиг около 8 млрд долларов, а москва согласилась реструктуризировать выплаты на семь лет, усилив политический и экономический контроль.

США смягчили санкции против "Беларуськалия" после освобождения политзаключенных15.12.25, 22:13 • 3675 просмотров

Отдельным измерением интеграции стала оборонная промышленность. После начала полномасштабной войны против Украины минск нарастил производственную кооперацию с российским ВПК: по меньшей мере 300 госпредприятий переориентированы на выполнение российских оборонных контрактов.

В совокупности эти процессы формируют ситуацию, когда пространство для экономического маневра минска существенно сужено, а стратегические решения определяются исключительно политико-экономическими приоритетами Кремля

- добавляют в разведке.

лукашенко заявил, что “Орешник” заступил на боевое дежурство: в СНБО отреагировали18.12.25, 19:53 • 3368 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Минск
Беларусь
СВИФТ
Украина