беларусь стремительно теряет экономический суверенитет из-за роста зависимости от россии - разведка
Киев • УНН
Экономическая зависимость беларуси от россии стремительно углубляется и уже охватывает ключевые секторы – от внешней торговли и финансов до инвестиций и оборонной промышленности, существенно сужая пространство для самостоятельных решений минска.
беларусь стремительно погружается в экономическую орбиту россии, и эта зависимость уже охватывает ключевые секторы – от энергетики и торговли до финансов, инвестиций и оборонной промышленности. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.
Во внешней торговле доминирование москвы стало определяющим: львиная доля белорусского экспорта направляется на российский рынок, еще примерно четверть – в третьи страны, но с использованием российской инфраструктуры. Логистический доступ к портам, железнодорожным маршрутам и тарифы фактически определяются российской стороной, что делает до 90 % экспорта критически зависимым от рф
Отмечается, что финансовая интеграция за последние годы также углубилась. После санкций против белорусского банковского сектора и отключения четырех госбанков от SWIFT Минск полностью переключился на российские платежные решения. Похожие тенденции наблюдаются и на валютном рынке: половину валютной корзины Нацбанка рб составляет российский рубль, а изменения в российской экономике мгновенно отражаются на курсе белорусского рубля.
Инвестиционная зависимость демонстрирует аналогичную динамику. Доля российского капитала прямых иностранных инвестиций выросла почти до 70 %. россия фактически остается единственным доступным источником внешнего финансирования для Минска. При этом государственный долг Беларуси перед рф достиг около 8 млрд долларов, а москва согласилась реструктуризировать выплаты на семь лет, усилив политический и экономический контроль.
Отдельным измерением интеграции стала оборонная промышленность. После начала полномасштабной войны против Украины минск нарастил производственную кооперацию с российским ВПК: по меньшей мере 300 госпредприятий переориентированы на выполнение российских оборонных контрактов.
В совокупности эти процессы формируют ситуацию, когда пространство для экономического маневра минска существенно сужено, а стратегические решения определяются исключительно политико-экономическими приоритетами Кремля
