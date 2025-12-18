$42.340.15
17:59 • 110 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
17:01 • 2328 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
15:30 • 11045 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
14:57 • 11454 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45 • 12961 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
13:04 • 20616 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 26539 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
18 декабря, 12:00 • 11598 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
18 декабря, 11:31 • 21449 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
18 декабря, 11:15 • 18877 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
Эксклюзивы
лукашенко заявил, что “Орешник” заступил на боевое дежурство: в СНБО отреагировали

Киев • УНН

 • 214 просмотра

александр лукашенко заявил, что ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в беларуси. В СНБО считают, что это пропаганда страха для Европы.

лукашенко заявил, что “Орешник” заступил на боевое дежурство: в СНБО отреагировали

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что со вчерашнего дня ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в его стране. В СНБО заявили, что комплекс - это пропаганда страха для Европы, передает УНН.

Детали

Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство

- сказал Лукашенко.

Он отметил, что "Орешник" - это страшное оружие, отметив, что этот комплекс делает все, чтобы не допустить войны, которая Беларуси не нужна.

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, "информация об "Орешнике" в Беларуси - это пропаганда страха для Европы, исключительно"..

И это оружие носит исключительно информационный характер

- добавил Коваленко.

Напомним

Россия планирует увеличить серийное производство баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и рассматривает варианты ее модернизации с целью усиления потенциала поражения боевой части.

Павел Башинский

Новости Мира
российская пропаганда
Беларусь
Совет национальной безопасности и обороны Украины