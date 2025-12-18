лукашенко заявил, что “Орешник” заступил на боевое дежурство: в СНБО отреагировали
Киев • УНН
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что со вчерашнего дня ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в его стране. В СНБО заявили, что комплекс - это пропаганда страха для Европы, передает УНН.
Детали
Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство
Он отметил, что "Орешник" - это страшное оружие, отметив, что этот комплекс делает все, чтобы не допустить войны, которая Беларуси не нужна.
Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, "информация об "Орешнике" в Беларуси - это пропаганда страха для Европы, исключительно"..
И это оружие носит исключительно информационный характер
Напомним
Россия планирует увеличить серийное производство баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и рассматривает варианты ее модернизации с целью усиления потенциала поражения боевой части.