лукашенко заявив, що “Орєшнік” заступив на бойове чергування: в РНБО відреагували
Київ • УНН
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що відучора ракетний комплекс "Орєшнік" заступив на бойове чергування в його країні. В РНБО заявили, що комплекс - це пропаганда страху для Європи, передає УНН.
Деталі
Він у нас з вчорашнього дня і заступає на бойове чергування
Він зазначив, що "Орєшнік" - це страшна зброя, зазначивши, що цей комплекс робить все, щоб не допустити війни, яка білорусі не потрібна.
Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, "інформація про "Орєшнік" в білорусі - це пропаганда страху для Європи, виключно"..
І ця зброя носить виключно інформаційний характер
Нагадаємо
росія планує збільшити серійне виробництво балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" і розглядає варіанти її модернізації з метою посилення потенціалу ураження бойової частини.