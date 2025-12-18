$42.340.15
лукашенко заявив, що “Орєшнік” заступив на бойове чергування: в РНБО відреагували

Київ • УНН

 • 18 перегляди

олександр лукашенко заявив, що ракетний комплекс "Орєшнік" заступив на бойове чергування в білорусі. В РНБО вважають, що це пропаганда страху для Європи.

лукашенко заявив, що “Орєшнік” заступив на бойове чергування: в РНБО відреагували

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що відучора ракетний комплекс "Орєшнік" заступив на бойове чергування в його країні. В РНБО заявили, що комплекс - це пропаганда страху для Європи, передає УНН.

Деталі

Він у нас з вчорашнього дня і заступає на бойове чергування

- сказав лукашенко.

Він зазначив, що "Орєшнік" - це страшна зброя, зазначивши, що цей комплекс робить все, щоб не допустити війни, яка білорусі не потрібна.

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, "інформація про "Орєшнік" в білорусі - це пропаганда страху для Європи, виключно"..

І ця зброя носить виключно інформаційний характер

- додав Коваленко.

Нагадаємо

росія планує збільшити серійне виробництво балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" і розглядає варіанти її модернізації з метою посилення потенціалу ураження бойової частини.

Павло Башинський

Новини Світу
російська пропаганда
Білорусь
Рада національної безпеки і оборони України