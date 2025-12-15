США смягчили санкции против "Беларуськалия" после освобождения политзаключенных

$42.190.08
49.470.05
ukenru
19:26 • 3020 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15:22 • 22483 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 25296 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54 • 21011 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
15 декабря, 14:20 • 20261 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 33072 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 12:05 • 21314 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 21743 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 22062 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 22560 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.3м/с
85%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина переходит на новый способ объявления воздушной тревоги: что изменится15 декабря, 10:36 • 12286 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 37853 просмотра
В Феодосии дрон попал в военный корабль, вызвав пожарPhoto15 декабря, 13:18 • 18268 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 29166 просмотра
Встреча советников Трампа и Зеленского в понедельник была "продуктивной" - СМИ15 декабря, 14:19 • 6832 просмотра
публикации
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 33092 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 29324 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 38003 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 87843 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 105498 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Музыкант
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Донецкая область
Германия
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 26986 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 43986 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 44947 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 49157 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 83899 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Forbes
Хранитель
Социальная сеть

США смягчили санкции против "Беларуськалия" после освобождения политзаключенных

Киев • УНН

 • 218 просмотра

США ограниченно сняли санкции с трех белорусских юридических лиц, связанных с калийным сектором. Это произошло после того, как власти Беларуси освободили ряд политических заключенных, включая Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого.

США смягчили санкции против "Беларуськалия" после освобождения политзаключенных

Соединенные Штаты Америки ограниченно сняли санкции с трех белорусских юридических лиц, связанных с калийным сектором, после того, как власти Беларуси освободили ряд политических заключенных. Об этом говорится в документе, опубликованном Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), пишет УНН.

Подробности

Санкционное послабление касается производителя калийных удобрений "Беларуськалий", его трейдера "Белорусская калийная компания" и дочерней компании ООО "Агророзквит".

Освобождение заключенных произошло 13 декабря: власти Беларуси выпустили 123 политических заключенных, среди которых нобелевский лауреат Алесь Беляцкий, оппозиционерка Мария Колесникова и бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико.

Зеленский пообщался с освобожденными белорусскими политзаключенными15.12.25, 13:43 • 2764 просмотра

Смягчение санкций является частью соглашения с США, в рамках которого Минфин выдал генеральную лицензию, разрешающую отдельные операции с указанными компаниями.

В Вашингтоне подчеркнули, что послабление носит условный характер и зависит от "устойчивого улучшения поведения" Минска и выполнения обещания Александра Лукашенко прекратить политически мотивированные аресты. Санкции могут быть возобновлены в любой момент.

Лауреат Нобелевской премии и еще 122 оппозиционных деятеля: лукашенко освободил политических заключенных14.12.25, 10:06 • 13594 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Вашингтон