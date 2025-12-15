США смягчили санкции против "Беларуськалия" после освобождения политзаключенных
Киев • УНН
США ограниченно сняли санкции с трех белорусских юридических лиц, связанных с калийным сектором. Это произошло после того, как власти Беларуси освободили ряд политических заключенных, включая Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого.
Соединенные Штаты Америки ограниченно сняли санкции с трех белорусских юридических лиц, связанных с калийным сектором, после того, как власти Беларуси освободили ряд политических заключенных. Об этом говорится в документе, опубликованном Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), пишет УНН.
Подробности
Санкционное послабление касается производителя калийных удобрений "Беларуськалий", его трейдера "Белорусская калийная компания" и дочерней компании ООО "Агророзквит".
Освобождение заключенных произошло 13 декабря: власти Беларуси выпустили 123 политических заключенных, среди которых нобелевский лауреат Алесь Беляцкий, оппозиционерка Мария Колесникова и бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико.
Смягчение санкций является частью соглашения с США, в рамках которого Минфин выдал генеральную лицензию, разрешающую отдельные операции с указанными компаниями.
В Вашингтоне подчеркнули, что послабление носит условный характер и зависит от "устойчивого улучшения поведения" Минска и выполнения обещания Александра Лукашенко прекратить политически мотивированные аресты. Санкции могут быть возобновлены в любой момент.
