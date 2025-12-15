$42.190.08
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 6602 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 11339 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53 • 14137 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 15270 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
06:29 • 16789 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 23564 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 32417 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 28602 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 38378 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
BFM TV

Зеленский пообщался с освобожденными белорусскими политзаключенными

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с освобожденными политическими заключенными из беларуси. Он отметил их принципиальную позицию относительно российской агрессии и пообещал дальнейшую помощь.

Зеленский пообщался с освобожденными белорусскими политзаключенными

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с освобожденными политическими заключенными из беларуси, передает УНН.

Очень ценю добрые слова об Украине и украинцах и четкую, принципиальную позицию по российской агрессии. Это важно 

- отметил Зеленский после разговора с освобожденными политическими заключенными из беларуси. 

Рад, что люди наконец на свободе: Зеленский поговорил с белорусской оппозиционеркой Марией Колесниковой13.12.25, 21:41 • 4306 просмотров

По его словам, "Украина и в дальнейшем будет помогать всем, кто помогает нам защищать независимость и жизнь людей".

Большое освобождение политзаключенных в беларуси: на свободе оппозиционерка Колесникова и Нобелевский лауреат Беляцкий13.12.25, 16:18 • 5142 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Беларусь
Владимир Зеленский
Украина