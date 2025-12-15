Зеленский пообщался с освобожденными белорусскими политзаключенными
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с освобожденными политическими заключенными из беларуси. Он отметил их принципиальную позицию относительно российской агрессии и пообещал дальнейшую помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с освобожденными политическими заключенными из беларуси, передает УНН.
Очень ценю добрые слова об Украине и украинцах и четкую, принципиальную позицию по российской агрессии. Это важно
Рад, что люди наконец на свободе: Зеленский поговорил с белорусской оппозиционеркой Марией Колесниковой13.12.25, 21:41 • 4306 просмотров
По его словам, "Украина и в дальнейшем будет помогать всем, кто помогает нам защищать независимость и жизнь людей".
Большое освобождение политзаключенных в беларуси: на свободе оппозиционерка Колесникова и Нобелевский лауреат Беляцкий13.12.25, 16:18 • 5142 просмотра