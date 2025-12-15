Зеленский пообщался с освобожденными белорусскими политзаключенными

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с освобожденными политическими заключенными из беларуси, передает УНН.

Очень ценю добрые слова об Украине и украинцах и четкую, принципиальную позицию по российской агрессии. Это важно - отметил Зеленский после разговора с освобожденными политическими заключенными из беларуси.

По его словам, "Украина и в дальнейшем будет помогать всем, кто помогает нам защищать независимость и жизнь людей".

