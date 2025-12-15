Зеленський поспілкувався зі звільненими білоруськими політв'язнями

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі звільненими політичними в’язнями з білорусі, передає УНН.

Дуже ціную добрі слова про Україну й українців і чітку, принципову позицію щодо російської агресії. Це важливо - зазначив Зеленський після розмови зі звільненими політичними в’язнями з білорусі.

За його словами, "Україна й надалі допомагатиме всім, хто допомагає нам захищати незалежність і життя людей".

