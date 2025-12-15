Зеленський поспілкувався зі звільненими білоруськими політв'язнями
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі звільненими політичними в'язнями з білорусі. Він відзначив їхню принципову позицію щодо російської агресії та пообіцяв подальшу допомогу.
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі звільненими політичними в’язнями з білорусі, передає УНН.
Дуже ціную добрі слова про Україну й українців і чітку, принципову позицію щодо російської агресії. Це важливо
Радий, що люди нарешті на свободі: Зеленський поговорив із білоруською опозиціонеркою Марією Колесниковою13.12.25, 21:41 • 4304 перегляди
За його словами, "Україна й надалі допомагатиме всім, хто допомагає нам захищати незалежність і життя людей".
Велике звільнення політв'язнів у білорусі: на волі опозиціонерка Колеснікова та Нобелівський лауреат Біляцький13.12.25, 16:18 • 5140 переглядiв