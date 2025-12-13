Рад, что люди наконец на свободе: Зеленский поговорил с белорусской оппозиционеркой Марией Колесниковой
Президент Зеленский сообщил об освобождении пятерых украинцев и белорусских политзаключенных, включая Марию Колесникову, благодаря договоренностям с Америкой. Он подчеркнул важность активизации обменов пленными с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с белорусской оппозиционеркой Марией Колесниковой, которая сегодня была освобождена из заключения и передана на территорию Украины, передает УНН.
И еще одно. Важный шаг был обеспечен ГУР: из Беларуси вернули пятерых украинцев. Это наши гражданские граждане. Вместе с ними также в Украине сейчас белорусские политические заключенные, которые были освобождены благодаря договоренностям с Америкой. В частности, среди них Мария Колесникова, Виктор Бабарико и другие. Говорил сегодня с Марией – рад, что люди наконец на свободе
Он добавил, что несколько раз общался с генералом Будановым по ходу операции, и теперь важно, чтобы были результаты на российском направлении – чтобы возобновились обмены наших людей, наших пленных.
Украинские военные и гражданские должны возвращаться домой из российского плена. По всем линиям, со всеми партнерами работа должна быть значительно активизирована. Хочу поблагодарить всех, кто нам помогает! - подчеркнул Зеленский.
