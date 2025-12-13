$42.270.00
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
15:26 • 14122 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
15:01 • 13497 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13:58 • 14265 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 13775 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 11754 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 13167 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 14141 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 12631 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 13043 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Графики отключений электроэнергии
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 58695 просмотра
Рад, что люди наконец на свободе: Зеленский поговорил с белорусской оппозиционеркой Марией Колесниковой

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Президент Зеленский сообщил об освобождении пятерых украинцев и белорусских политзаключенных, включая Марию Колесникову, благодаря договоренностям с Америкой. Он подчеркнул важность активизации обменов пленными с Россией.

Рад, что люди наконец на свободе: Зеленский поговорил с белорусской оппозиционеркой Марией Колесниковой

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с белорусской оппозиционеркой Марией Колесниковой, которая сегодня была освобождена из заключения и передана на территорию Украины, передает УНН.

И еще одно. Важный шаг был обеспечен ГУР: из Беларуси вернули пятерых украинцев. Это наши гражданские граждане. Вместе с ними также в Украине сейчас белорусские политические заключенные, которые были освобождены благодаря договоренностям с Америкой. В частности, среди них Мария Колесникова, Виктор Бабарико и другие. Говорил сегодня с Марией – рад, что люди наконец на свободе 

- сообщил Зеленский.

беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцы13.12.25, 17:01 • 13497 просмотров

Он добавил, что несколько раз общался с генералом Будановым по ходу операции, и теперь важно, чтобы были результаты на российском направлении – чтобы возобновились обмены наших людей, наших пленных.

Украинские военные и гражданские должны возвращаться домой из российского плена. По всем линиям, со всеми партнерами работа должна быть значительно активизирована. Хочу поблагодарить всех, кто нам помогает! - подчеркнул Зеленский.

Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года13.12.25, 15:58 • 14265 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Даниил Меньшиков
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Беларусь
Главное управление разведки Украины
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина