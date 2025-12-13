$42.270.00
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцы
13:58 • 2702 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13:41 • 4648 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
12:30 • 6178 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
11:00 • 10399 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
10:39 • 12320 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
09:59 • 11460 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВД
13 декабря, 08:44 • 12070 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
13 декабря, 07:54 • 7116 просмотра
Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico
13 декабря, 07:37 • 7086 просмотра
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцы

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Украина получила 114 гражданских лиц, включая 5 украинцев и белорусских политических деятелей, таких как Мария Александрова и Виктор Бабарико. Обмен состоялся при содействии американских партнеров и Координационного штаба.

беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцы

Сегодня между Украиной и беларусью состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц. Как сообщили в Коордштабе, Украине переданы не только ее граждане, но и известные белорусские общественные и политические деятели, в частности Мария Александрова, Виктор Бабарико - всего 114 человек, передает УНН.

В результате предварительных договоренностей и результативных переговоров с белорусской стороной, по запросу и при содействии американских партнеров и работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Украине передано 114 гражданских граждан, среди них - украинцы, которые содержались на территории Республики беларусь

- говорится в сообщении.

По данным Коордштаба, самому молодому освобожденному украинцу исполнилось 25 лет. Его жену вернули во время предыдущего освобождения. Он и другие украинцы - гражданские граждане, которые были задержаны в беларуси и обвинялись в работе на украинские спецслужбы.

Также Украине были переданы граждане беларуси, которые были заключены по политическим мотивам и отбывали длительные сроки наказания. Среди них есть известные белорусские общественные и политические деятели, в частности Мария Александрова, Виктор Бабарико, журналистка Марина Золотова и другие. Освобожденные граждане Беларуси, после оказания необходимой медицинской помощи и по их желанию будут доставлены в Польшу и Литву.

В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский13.12.25, 15:41 • 4656 просмотров

Нынешнее мероприятие по возвращению гражданских граждан является примером успешной совместной работы между США и Украиной. Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и Президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев с территории Беларуси и рф. Освобожденные украинские и иностранные граждане получат всю необходимую медицинскую помощь, добавили в Коордштабе.

Большое освобождение политзаключенных в беларуси: на свободе оппозиционерка Колесникова и Нобелевский лауреат Беляцкий13.12.25, 16:18 • 972 просмотра

Антонина Туманова

