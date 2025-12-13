беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцы
Украина получила 114 гражданских лиц, включая 5 украинцев и белорусских политических деятелей, таких как Мария Александрова и Виктор Бабарико. Обмен состоялся при содействии американских партнеров и Координационного штаба.
Сегодня между Украиной и беларусью состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц. Как сообщили в Коордштабе, Украине переданы не только ее граждане, но и известные белорусские общественные и политические деятели, в частности Мария Александрова, Виктор Бабарико - всего 114 человек, передает УНН.
В результате предварительных договоренностей и результативных переговоров с белорусской стороной, по запросу и при содействии американских партнеров и работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Украине передано 114 гражданских граждан, среди них - украинцы, которые содержались на территории Республики беларусь
По данным Коордштаба, самому молодому освобожденному украинцу исполнилось 25 лет. Его жену вернули во время предыдущего освобождения. Он и другие украинцы - гражданские граждане, которые были задержаны в беларуси и обвинялись в работе на украинские спецслужбы.
Также Украине были переданы граждане беларуси, которые были заключены по политическим мотивам и отбывали длительные сроки наказания. Среди них есть известные белорусские общественные и политические деятели, в частности Мария Александрова, Виктор Бабарико, журналистка Марина Золотова и другие. Освобожденные граждане Беларуси, после оказания необходимой медицинской помощи и по их желанию будут доставлены в Польшу и Литву.
Нынешнее мероприятие по возвращению гражданских граждан является примером успешной совместной работы между США и Украиной. Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и Президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев с территории Беларуси и рф. Освобожденные украинские и иностранные граждане получат всю необходимую медицинскую помощь, добавили в Коордштабе.
