білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українці

$42.270.00
49.520.00
ukenru
15:01 • 246 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13:58 • 2528 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13:41 • 4470 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
12:30 • 6022 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
11:00 • 10335 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 12280 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 11438 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 12051 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
13 грудня, 07:54 • 7090 перегляди
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico
13 грудня, 07:37 • 7058 перегляди
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.3м/с
70%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА13 грудня, 05:47 • 20780 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 17138 перегляди
рф випустила понад 450 дронів та 30 ракет, без світла тисячі в 7 областях: Зеленський відреагував на нічну російську атакуPhoto13 грудня, 08:49 • 9844 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 10999 перегляди
Уже очолював партію: нардеп назвав потенційного нового очільника "Слуги народу"09:11 • 6192 перегляди
Публікації
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи12:38 • 4456 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 17225 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 30951 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 53041 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 49734 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Херсонська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo11:42 • 2760 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате11:26 • 3214 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 11063 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 49737 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 32315 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Tesla Model Y

білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українці

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Україна отримала 114 цивільних осіб, включаючи 5 українців та білоруських політичних діячів, таких як Марія Александрова та Віктор Бабаріко. Обмін відбувся за сприяння американських партнерів та Координаційного штабу.

білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українці

Сьогодні між Україною та білоруссю відбувся захід з повернення цивільних осіб. Як повідомили у Коордштабі, Україні передано не лише її громадяни, а й відомих білоруських громадських та політичних діячів, зокрема Марію Александрову, Віктора Бабаріко - загалом 114 осіб, передає УНН

Внаслідок попередніх домовленостей та результативних перемовин з білоруською стороною, на запит та за сприяння американських партнерів та роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україні передано 114 цивільних громадян, серед них - українці, які утримувалися на території Республіки білорусь 

- йдеться у повідомленні.

За даними Коордштабу, наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років. Його дружину повернули під час попереднього звільнення. Він та інші українці - цивільні громадяни, які були затримані в білорусі та обвинувачувались в роботі на українські спецслужби. 

Також Україні були передані громадяни білорусі, які були ув’язнені з політичних мотивів та відбували тривалі терміни покарання. Серед них є відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Александрова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші. Звільнені громадяни Білорусі, після надання необхідної медичної допомоги та за їхнім бажанням будуть доставлені до Польщі та Литви. 

В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський13.12.25, 15:41 • 4454 перегляди

Нинішній захід з повернення цивільних громадян є прикладом успішної спільної роботи між США та Україною. Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та рф. Визволені українські та іноземні громадяни отримають усю необхідну медичну допомогу, додали у Коордштабі.

Велике звільнення політв'язнів у білорусі: на волі опозиціонерка Колеснікова та Нобелівський лауреат Біляцький13.12.25, 16:18 • 924 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Білорусь
Дональд Трамп
Литва
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща