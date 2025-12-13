$42.270.00
49.520.00
ukenru
13:41 • 76 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
12:30 • 2124 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
11:00 • 6830 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 10513 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 10485 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
08:44 • 11375 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
07:54 • 6374 перегляди
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico
13 грудня, 07:37 • 6576 перегляди
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
13 грудня, 01:49 • 16710 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 32162 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.3м/с
63%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки Video13 грудня, 04:32 • 23485 перегляди
Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА13 грудня, 05:47 • 19581 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 15044 перегляди
рф випустила понад 450 дронів та 30 ракет, без світла тисячі в 7 областях: Зеленський відреагував на нічну російську атакуPhoto08:49 • 7386 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo09:00 • 8734 перегляди
Публікації
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи12:38 • 1914 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 15145 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 30052 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 51914 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 48411 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Херсонська область
Берлін
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo11:42 • 1712 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате11:26 • 2060 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo09:00 • 8886 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 48413 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 31804 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фільм

В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський

Київ • УНН

 • 64 перегляди

П'ятеро українців, які перебували в Білорусі, повертаються на свободу завдяки спецоперації ГУР за участю США. Президент Зеленський доручив активізувати роботу зі звільнення військовополонених з Росії до нового року.

В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський

П'ятеро українців, які перебували у білорусі, повертаються на свободу. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР Кирила Буданова, передає УНН.

Керівник ГУР Кирило Буданов доповів про деталі підготовки спеціального заходу для звільнення цивільних, які перебували в білорусі. Завдяки активній ролі Сполучених Штатів та співпраці наших розвідок зараз повертаються на свободу близько сотні людей, зокрема пʼятеро українців. Допомагаємо нашим американським партнерам, щоб була відповідна допомога Україні. За потреби залучаються також спеціальні служби наших сусідів у Європі 

- повідомив Зеленський.

Крім того, Глава держави доручив ГУР та всім службам, які представлені в нашому Координаційному штабі, максимально активізувати роботу на російському напрямку, щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених.

Памʼятаємо про всіх наших людей, які досі в російському полоні. Дякую кожному, хто допомагає повертати українців! - резюмував Зеленський.

США знімають санкції з білоруського калію: чи відпустить лукашенко ще 150 політв'язнів?13.12.25, 15:30 • 202 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Новий рік
Війна в Україні
Білорусь
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна