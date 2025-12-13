В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
Київ • УНН
П'ятеро українців, які перебували в Білорусі, повертаються на свободу завдяки спецоперації ГУР за участю США. Президент Зеленський доручив активізувати роботу зі звільнення військовополонених з Росії до нового року.
П'ятеро українців, які перебували у білорусі, повертаються на свободу. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР Кирила Буданова, передає УНН.
Керівник ГУР Кирило Буданов доповів про деталі підготовки спеціального заходу для звільнення цивільних, які перебували в білорусі. Завдяки активній ролі Сполучених Штатів та співпраці наших розвідок зараз повертаються на свободу близько сотні людей, зокрема пʼятеро українців. Допомагаємо нашим американським партнерам, щоб була відповідна допомога Україні. За потреби залучаються також спеціальні служби наших сусідів у Європі
Крім того, Глава держави доручив ГУР та всім службам, які представлені в нашому Координаційному штабі, максимально активізувати роботу на російському напрямку, щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених.
Памʼятаємо про всіх наших людей, які досі в російському полоні. Дякую кожному, хто допомагає повертати українців! - резюмував Зеленський.
