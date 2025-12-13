$42.270.00
49.520.00
ukenru
13:58 • 46 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13:41 • 654 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
12:30 • 3014 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
11:00 • 7642 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
10:39 • 10934 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
09:59 • 10777 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
08:44 • 11534 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
13 декабря, 07:54 • 6580 просмотра
Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico
13 декабря, 07:37 • 6676 просмотра
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
13 декабря, 01:49 • 16757 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.3м/с
63%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Разрушены 20 подстанций: энергетики показали последствия российской атакиVideo13 декабря, 04:32 • 23742 просмотра
Николаевщина осталась без света после ночной атаки россиян - ОВА13 декабря, 05:47 • 19837 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 15492 просмотра
рф выпустила более 450 дронов и 30 ракет, без света тысячи в 7 областях: Зеленский отреагировал на ночную российскую атакуPhoto08:49 • 7928 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo09:00 • 9420 просмотра
публикации
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы12:38 • 2420 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 15534 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 30207 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 52113 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 48650 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Херсонская область
Берлин
Реклама
УНН Lite
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo11:42 • 1934 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате11:26 • 2298 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo09:00 • 9480 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 48649 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 31899 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фильм

В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Пятеро украинцев, находившихся в беларуси, возвращаются на свободу благодаря спецоперации ГУР при участии США. Президент Зеленский поручил активизировать работу по освобождению военнопленных из россии до нового года.

В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский

Пятеро украинцев, находившихся в беларуси, возвращаются на свободу. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя ГУР Кирилла Буданова, передает УНН.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил о деталях подготовки специального мероприятия для освобождения гражданских, находившихся в беларуси. Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев. Помогаем нашим американским партнерам, чтобы была соответствующая помощь Украине. При необходимости привлекаются также специальные службы наших соседей в Европе 

- сообщил Зеленский.

Кроме того, Глава государства поручил ГУР и всем службам, представленным в нашем Координационном штабе, максимально активизировать работу на российском направлении, чтобы до нового года могло состояться освобождение украинских военнопленных.

Помним обо всех наших людях, которые до сих пор в российском плену. Спасибо каждому, кто помогает возвращать украинцев! - резюмировал Зеленский.

США снимают санкции с белорусского калия: отпустит ли лукашенко еще 150 политзаключенных?13.12.25, 15:30 • 470 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Новый год
Война в Украине
Беларусь
Главное управление разведки Украины
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина