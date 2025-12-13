В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
Киев • УНН
Пятеро украинцев, находившихся в беларуси, возвращаются на свободу благодаря спецоперации ГУР при участии США. Президент Зеленский поручил активизировать работу по освобождению военнопленных из россии до нового года.
Пятеро украинцев, находившихся в беларуси, возвращаются на свободу. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя ГУР Кирилла Буданова, передает УНН.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил о деталях подготовки специального мероприятия для освобождения гражданских, находившихся в беларуси. Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев. Помогаем нашим американским партнерам, чтобы была соответствующая помощь Украине. При необходимости привлекаются также специальные службы наших соседей в Европе
Кроме того, Глава государства поручил ГУР и всем службам, представленным в нашем Координационном штабе, максимально активизировать работу на российском направлении, чтобы до нового года могло состояться освобождение украинских военнопленных.
Помним обо всех наших людях, которые до сих пор в российском плену. Спасибо каждому, кто помогает возвращать украинцев! - резюмировал Зеленский.
