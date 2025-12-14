Лауреат Нобелевской премии и еще 122 оппозиционных деятеля: лукашенко освободил политических заключенных

Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил 123 заключенных, среди которых лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий и оппозиционная деятельница Мария Колесникова. Освобождение произошло в рамках договоренностей с США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

США согласились снять санкции с белорусского калия – ключевого экспортного товара страны. В обмен Лукашенко освободил 123 заключенных. Это стало крупнейшим освобождением политических заключенных с начала переговоров между Минском и администрацией Трампа в этом году.

По словам посланника Трампа, Джона Коула, в Беларуси все еще остаются около 1000 политических заключенных.

Если бы не осталось политических заключенных, большинство санкций можно было бы отменить. Я думаю, что это справедливая сделка - заявил Джон Коул.

Девять освобожденных были доставлены в Литву, а 114 – в Украину.

Алесь Беляцкий находился в тюрьме с июля 2021 года, по словам Reuters, заявил, что цели борьбы за права человека, за которые он и его коллеги по кампании получили Нобелевскую премию, до сих пор не достигнуты.

"Тысячи людей были и продолжают быть заключенными. Так что наша борьба продолжается", – сказал Алесь Беляцкий.

В свою очередь, Мария Колесникова, лидер массовых протестов против Лукашенко в 2020 году, была среди многих людей, которых автобусом доставили в Украину.

Конечно, это, прежде всего, ощущение невероятного счастья: увидеть своими глазами дорогих тебе людей, обнять их и понять, что теперь мы все свободные люди. Это большая радость увидеть свой первый свободный закат - сказала она после освобождения.

Белорусская оппозиция в изгнании поблагодарила США и заявила, что освобождение заключенных в обмен на уступки по калию свидетельствует об эффективности санкций. В то же время они настаивают, что санкции ЕС должны оставаться в силе.

В США заявили, что готовы к дальнейшему дипломатическому взаимодействию с Беларусью для освобождения остальных политических заключенных. По данным правозащитной группы "Весна", накануне освобождения в стране находились 1227 политических заключенных.

Напомним

27 июля 2020 года, белорусские правозащитники признали еще шесть человек политзаключенными. Это люди, лишенные свободы за "оскорбление президента, представителей власти (сотрудников милиции), судей и надругательство над государственными символами, а также использование других допустимых форм выражения мнений", информируют в правозащитном центре "Весна".