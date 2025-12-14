$42.270.00
13 грудня, 15:54
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 44388 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 32542 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 32350 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 27610 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 17950 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 17784 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 15864 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 13981 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 14325 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Лауреат Нобелівської премії та ще 122 опозиційні діячі: лукашенко звільнив політичних в’язнів

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко звільнив 123 ув'язнених, серед яких Алесь Беляцький та Марія Колеснікова, в обмін на зняття санкцій США з білоруського поташу. Дев'ятьох звільнених доправили до Литви, а 114 до України.

Лауреат Нобелівської премії та ще 122 опозиційні діячі: лукашенко звільнив політичних в’язнів

Президент білорусі олександр лукашенко звільнив 123 ув’язнених, серед яких лауреат Нобелівської премії миру Алесь Беляцький та опозиційна діячка Марія Колеснікова. Звільнення відбулося в межах домовленостей зі США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

США погодилися зняти санкції з білоруського поташу – ключового експортного товару країни. В обмін, Лукашенко звільнив 123 ув’язнених. Це стало найбільшим звільненням політичних в’язнів з початку переговорів між мінськом і адміністрацією Трампа цього року.

За словами посланця Трампа, Джона Коула, у білорусі все ще залишаються близько 1000 політичних в’язнів.

Якби не залишилося політичних в'язнів, більшість санкцій можна було б скасувати. Я думаю, що це справедлива угода

- заявив Джон Коул.

Дев’ятьох звільнених доправили до Литви, а 114 до України.

Алесь Беляцький перебував у в’язниці з липня 2021 року, за словами Reuters, заявив, що цілі боротьби за права людини, за які він та його колеги по кампанії отримали Нобелівську премію, досі не досягнуті.

"Тисячі людей були і продовжують бути ув’язненими. Тож наша боротьба триває", – сказав Алесь Біляцький.

Натомість, Марія Колеснікова, лідерка масових протестів проти лукашенка у 2020 року, була серед багатьох людей, яких автобусом доправили до України.

Звичайно, це, перш за все, відчуття неймовірного щастя: побачити своїми очима дорогих тобі людей, обійняти їх і зрозуміти, що тепер ми всі вільні люди. Це велика радість побачити свій перший вільний захід сонця

- сказала вона після звільнення.

Білоруська опозиція у вигнанні подякувала США та заявила, що звільнення в’язнів в обмін на поступки щодо поташу свідчить про ефективність санкцій. Водночас вони наполягають, що санкції ЄС мають залишатися чинними.

У США заявили, що готові до подальшої дипломатичної взаємодії з Білоруссю для звільнення решти політичних в’язнів. За даними правозахисної групи "Вясна", напередодні звільнення в країні перебували 1227 політичних ув’язнених.

Нагадаємо

27 липня 2020 року, білоруські правозахисники визнали ще шістьох осіб політв’язнями. Це люди, позбавлені волі за "образу президента, представників влади (співробітників міліції), суддів і наругу над державними символами, а також використання інших допустимих форм висловлення думок", інформують у правозахисному центрі "Весна".

Алла Кіосак

Новини Світу
Санкції
Білорусь
Reuters
Дональд Трамп
Литва
Сполучені Штати Америки
Україна