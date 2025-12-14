Лауреат Нобелівської премії та ще 122 опозиційні діячі: лукашенко звільнив політичних в’язнів

Президент білорусі олександр лукашенко звільнив 123 ув’язнених, серед яких лауреат Нобелівської премії миру Алесь Беляцький та опозиційна діячка Марія Колеснікова. Звільнення відбулося в межах домовленостей зі США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

США погодилися зняти санкції з білоруського поташу – ключового експортного товару країни. В обмін, Лукашенко звільнив 123 ув’язнених. Це стало найбільшим звільненням політичних в’язнів з початку переговорів між мінськом і адміністрацією Трампа цього року.

За словами посланця Трампа, Джона Коула, у білорусі все ще залишаються близько 1000 політичних в’язнів.

Якби не залишилося політичних в'язнів, більшість санкцій можна було б скасувати. Я думаю, що це справедлива угода - заявив Джон Коул.

Дев’ятьох звільнених доправили до Литви, а 114 до України.

Алесь Беляцький перебував у в’язниці з липня 2021 року, за словами Reuters, заявив, що цілі боротьби за права людини, за які він та його колеги по кампанії отримали Нобелівську премію, досі не досягнуті.

"Тисячі людей були і продовжують бути ув’язненими. Тож наша боротьба триває", – сказав Алесь Біляцький.

Натомість, Марія Колеснікова, лідерка масових протестів проти лукашенка у 2020 року, була серед багатьох людей, яких автобусом доправили до України.

Звичайно, це, перш за все, відчуття неймовірного щастя: побачити своїми очима дорогих тобі людей, обійняти їх і зрозуміти, що тепер ми всі вільні люди. Це велика радість побачити свій перший вільний захід сонця - сказала вона після звільнення.

Білоруська опозиція у вигнанні подякувала США та заявила, що звільнення в’язнів в обмін на поступки щодо поташу свідчить про ефективність санкцій. Водночас вони наполягають, що санкції ЄС мають залишатися чинними.

У США заявили, що готові до подальшої дипломатичної взаємодії з Білоруссю для звільнення решти політичних в’язнів. За даними правозахисної групи "Вясна", напередодні звільнення в країні перебували 1227 політичних ув’язнених.

Нагадаємо

27 липня 2020 року, білоруські правозахисники визнали ще шістьох осіб політв’язнями. Це люди, позбавлені волі за "образу президента, представників влади (співробітників міліції), суддів і наругу над державними символами, а також використання інших допустимих форм висловлення думок", інформують у правозахисному центрі "Весна".