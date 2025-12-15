США пом'якшили санкції проти "білоруськалію" після звільнення політв’язнів
Київ • УНН
США обмежено зняли санкції з трьох білоруських юридичних осіб, пов'язаних із калійним сектором. Це сталося після того, як влада білорусі звільнила низку політичних в'язнів, включаючи Нобелівського лауреата Алеся Бяляцького.
Сполучені Штати Америки обмежено зняли санкції з трьох білоруських юридичних осіб, пов'язаних із калійним сектором, після того, як влада білорусі звільнила низку політичних в'язнів. Про це йдеться у документі, опублікованому Управлінням з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), пише УНН.
Деталі
Санкційне послаблення стосується виробника калійних добрив "білоруськалій", його трейдера "білоруська калійна компанія" та дочірньої компанії ТОВ "агророзквит".
Звільнення в'язнів відбулося 13 грудня: влада білорусі випустила 123 політичних в'язні, серед яких нобелівський лауреат Алесь Бяляцький, опозиціонерка Марія Колесникова та колишній кандидат у президенти Віктор Бабарико.
Пом'якшення санкцій є частиною угоди зі США, в рамках якої Мінфін видав генеральну ліцензію, що дозволяє окремі операції із зазначеними компаніями.
У Вашингтоні наголосили, що послаблення має умовний характер і залежить від "стійкого поліпшення поведінки" мінська та виконання обіцянки олександра лукашенка припинити політично вмотивовані арешти. Санкції можуть бути відновлені в будь-який момент.
