США пом'якшили санкції проти "білоруськалію" після звільнення політв’язнів

$42.190.08
49.470.05
ukenru
19:26 • 2808 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15:22 • 22137 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 24997 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 20809 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
15 грудня, 14:20 • 20086 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 32794 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 12:05 • 21210 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20 • 21694 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16 • 22032 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 22536 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.3м/с
85%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна переходить на новий спосіб оголошення повітряної тривоги: що зміниться15 грудня, 10:36 • 12181 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 37664 перегляди
У Феодосії дрон влучив у військовий корабель, спричинивши пожежуPhoto15 грудня, 13:18 • 18164 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 28970 перегляди
Зустріч між радниками Трампа та Зеленським у понеділок була "продуктивною" - ЗМІ15 грудня, 14:19 • 6716 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 32800 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 29023 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 37717 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 87683 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 105327 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Музикант
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Донецька область
Луганська область
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 26904 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 43901 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 44862 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 49076 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 83816 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
The Guardian
Соціальна мережа
Фільм

США пом'якшили санкції проти "білоруськалію" після звільнення політв’язнів

Київ • УНН

 • 108 перегляди

США обмежено зняли санкції з трьох білоруських юридичних осіб, пов'язаних із калійним сектором. Це сталося після того, як влада білорусі звільнила низку політичних в'язнів, включаючи Нобелівського лауреата Алеся Бяляцького.

США пом'якшили санкції проти "білоруськалію" після звільнення політв’язнів

Сполучені Штати Америки обмежено зняли санкції з трьох білоруських юридичних осіб, пов'язаних із калійним сектором, після того, як влада білорусі звільнила низку політичних в'язнів. Про це йдеться у документі, опублікованому Управлінням з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), пише УНН.

Деталі

Санкційне послаблення стосується виробника калійних добрив "білоруськалій", його трейдера "білоруська калійна компанія" та дочірньої компанії ТОВ "агророзквит".

Звільнення в'язнів відбулося 13 грудня: влада білорусі випустила 123 політичних в'язні, серед яких нобелівський лауреат Алесь Бяляцький, опозиціонерка Марія Колесникова та колишній кандидат у президенти Віктор Бабарико.

Зеленський поспілкувався зі звільненими білоруськими політв'язнями15.12.25, 13:43 • 2756 переглядiв

Пом'якшення санкцій є частиною угоди зі США, в рамках якої Мінфін видав генеральну ліцензію, що дозволяє окремі операції із зазначеними компаніями.

У Вашингтоні наголосили, що послаблення має умовний характер і залежить від "стійкого поліпшення поведінки" мінська та виконання обіцянки олександра лукашенка припинити політично вмотивовані арешти. Санкції можуть бути відновлені в будь-який момент.

Лауреат Нобелівської премії та ще 122 опозиційні діячі: лукашенко звільнив політичних в’язнів14.12.25, 10:06 • 13592 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Міністерство фінансів США
Вашингтон