российская баллистическая ракета атаковала Львов со скоростью 13 тысяч километров в час - Воздушные силы

Баллистическая ракета, которой Россия била по объектам инфраструктуры во Львове, двигалась со скоростью 13 тысяч километров в час. Об этом сообщает воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины, информирует УНН.

Отмечается, что 8 января в 23 часа 47 минут враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету.

Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории. Тип ракеты, которой российские агрессоры атаковали город, будет установлен после изучения всех ее элементов