российская баллистическая ракета атаковала Львов со скоростью 13 тысяч километров в час - Воздушные силы
Киев • УНН
8 января в 23:47 враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Львова баллистической ракетой. Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час.
Баллистическая ракета, которой Россия била по объектам инфраструктуры во Львове, двигалась со скоростью 13 тысяч километров в час. Об этом сообщает воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что 8 января в 23 часа 47 минут враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету.
Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории. Тип ракеты, которой российские агрессоры атаковали город, будет установлен после изучения всех ее элементов
Указывается, что все силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" находятся в постоянной готовности к отражению вражеских ударов с воздуха и делают все возможное для защиты родной земли.
Напомним
После объявления воздушной тревоги во Львове была слышна серия взрывов. По данным мониторинговых каналов, враг целился по Стрыйскому газовому месторождению и газохранилищу во Львовской области ракетой типа "орешник".
Ракетная атака на Львов: радиационный фон и вредные вещества в воздухе в норме - ОВА09.01.26, 02:53 • 1134 просмотра