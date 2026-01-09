$42.720.15
8 января, 17:08 • 26591 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 35756 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 30238 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 38673 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 25288 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 17749 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 14741 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 18473 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 14397 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 53871 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
российская баллистическая ракета атаковала Львов со скоростью 13 тысяч километров в час - Воздушные силы

Киев • УНН

 • 8 просмотра

8 января в 23:47 враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Львова баллистической ракетой. Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час.

российская баллистическая ракета атаковала Львов со скоростью 13 тысяч километров в час - Воздушные силы

Баллистическая ракета, которой Россия била по объектам инфраструктуры во Львове, двигалась со скоростью 13 тысяч километров в час. Об этом сообщает воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что 8 января в 23 часа 47 минут враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету.

Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории. Тип ракеты, которой российские агрессоры атаковали город, будет установлен после изучения всех ее элементов

- говорится в сообщении.

Указывается, что все силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" находятся в постоянной готовности к отражению вражеских ударов с воздуха и делают все возможное для защиты родной земли.

Напомним

После объявления воздушной тревоги во Львове была слышна серия взрывов. По данным мониторинговых каналов, враг целился по Стрыйскому газовому месторождению и газохранилищу во Львовской области ракетой типа "орешник".

Ракетная атака на Львов: радиационный фон и вредные вещества в воздухе в норме - ОВА09.01.26, 02:53 • 1134 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Львов