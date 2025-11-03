У білорусі заявили про готовність миротворців до перекидання в Україну

Представник збройних сил білорусі заявив, що білоруські миротворці готові до участі в потенційній місії в Україні. Водночас офіційних запрошень чи обговорень у межах ООН щодо цього немає, а Київ не вважає мінськ нейтральною стороною у війні. Про це повідомляє "Радіо Свобода", пише УНН.

Начальник відділу міжнародного військового співробітництва та миротворчої діяльності командування сил спеціальних операцій зс білорусі олексій скабей повідомив, що білоруські миротворчі підрозділи можуть бути направлені в Україну у разі відповідного рішення.

Я можу зі 100% упевненістю сказати, що щойно ми отримаємо відповідне рішення, ми будемо готові переміститися в той чи інший регіон для виконання завдань

За його словами, участь у міжнародних місіях для мінська є "демонстрацією відкритості та відданості зобов’язанням, узятим у рамках ООН".

скабей уточнив, що миротворча діяльність білорусі наразі призупинена, однак країна залишається готовою до дій у межах міжнародного мандату – за умови згоди сторін конфлікту.

Це залежить не лише від нас. Якщо сторони конфлікту дійдуть згоди і звернуться до ООН, тоді може бути ухвалено рішення про розгортання миротворчого контингенту. Після цього остаточне рішення прийматиме глава держави