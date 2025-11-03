В Беларуси заявили о готовности миротворцев к переброске в Украину

Представитель вооруженных сил Беларуси заявил, что белорусские миротворцы готовы к участию в потенциальной миссии в Украине. В то же время официальных приглашений или обсуждений в рамках ООН по этому поводу нет, а Киев не считает Минск нейтральной стороной в войне. Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет УНН.

Подробности

Начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций ВС Беларуси Алексей Скабей сообщил, что белорусские миротворческие подразделения могут быть направлены в Украину в случае соответствующего решения.

Я могу со 100% уверенностью сказать, что как только мы получим соответствующее решение, мы будем готовы переместиться в тот или иной регион для выполнения задач – заявил Скабей в интервью государственному телеканалу СТВ.

По его словам, участие в международных миссиях для Минска является "демонстрацией открытости и приверженности обязательствам, взятым в рамках ООН".

беларусь использует мигрантов для давления на Европу - ЦПД

Скабей уточнил, что миротворческая деятельность Беларуси сейчас приостановлена, однако страна остается готовой к действиям в рамках международного мандата – при условии согласия сторон конфликта.

Это зависит не только от нас. Если стороны конфликта придут к соглашению и обратятся в ООН, тогда может быть принято решение о развертывании миротворческого контингента. После этого окончательное решение будет принимать глава государства – отметил он.

Несмотря на заявления белорусской стороны, официальных обсуждений по участию Беларуси в миротворческой миссии в ООН не начинали, а Украина не рассматривает Минск как нейтрального посредника из-за его поддержки действий России во время полномасштабной войны.

Беларусь развернет российский гиперзвуковой комплекс "Орешник" в декабре