В Беларуси заявили о готовности миротворцев к переброске в Украину
Киев • УНН
Белорусские миротворцы готовы к участию в потенциальной миссии в Украине, об этом заявил представитель вооруженных сил Беларуси. Однако официальных приглашений или обсуждений в рамках ООН по этому поводу нет, а Киев не считает Минск нейтральной стороной в войне.
Подробности
Начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций ВС Беларуси Алексей Скабей сообщил, что белорусские миротворческие подразделения могут быть направлены в Украину в случае соответствующего решения.
Я могу со 100% уверенностью сказать, что как только мы получим соответствующее решение, мы будем готовы переместиться в тот или иной регион для выполнения задач
По его словам, участие в международных миссиях для Минска является "демонстрацией открытости и приверженности обязательствам, взятым в рамках ООН".
Скабей уточнил, что миротворческая деятельность Беларуси сейчас приостановлена, однако страна остается готовой к действиям в рамках международного мандата – при условии согласия сторон конфликта.
Это зависит не только от нас. Если стороны конфликта придут к соглашению и обратятся в ООН, тогда может быть принято решение о развертывании миротворческого контингента. После этого окончательное решение будет принимать глава государства
Несмотря на заявления белорусской стороны, официальных обсуждений по участию Беларуси в миротворческой миссии в ООН не начинали, а Украина не рассматривает Минск как нейтрального посредника из-за его поддержки действий России во время полномасштабной войны.
