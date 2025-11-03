В Беларуси заявили о готовности миротворцев к переброске в Украину

$42.080.01
Эксклюзив
14:53 • 1466 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 4336 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 11952 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
13:44 • 10822 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00 • 12284 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 26977 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 32381 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
3 ноября, 08:34 • 29449 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
3 ноября, 08:09 • 25136 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 26833 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
Популярные новости
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto3 ноября, 07:42 • 39857 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго3 ноября, 08:31 • 31060 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 34772 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже10:05 • 15292 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы10:27 • 24847 просмотра
публикации
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
14:12 • 11957 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк12:30 • 13886 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы10:27 • 24816 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 34742 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto3 ноября, 07:42 • 39830 просмотра
УНН Lite
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto10:50 • 11128 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже10:05 • 15296 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 26820 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 48043 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 98154 просмотра
В Беларуси заявили о готовности миротворцев к переброске в Украину

Киев • УНН

 • 1232 просмотра

Белорусские миротворцы готовы к участию в потенциальной миссии в Украине, об этом заявил представитель вооруженных сил Беларуси. Однако официальных приглашений или обсуждений в рамках ООН по этому поводу нет, а Киев не считает Минск нейтральной стороной в войне.

В Беларуси заявили о готовности миротворцев к переброске в Украину

Представитель вооруженных сил Беларуси заявил, что белорусские миротворцы готовы к участию в потенциальной миссии в Украине. В то же время официальных приглашений или обсуждений в рамках ООН по этому поводу нет, а Киев не считает Минск нейтральной стороной в войне. Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет УНН.

Подробности

Начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций ВС Беларуси Алексей Скабей сообщил, что белорусские миротворческие подразделения могут быть направлены в Украину в случае соответствующего решения.

Я могу со 100% уверенностью сказать, что как только мы получим соответствующее решение, мы будем готовы переместиться в тот или иной регион для выполнения задач 

– заявил Скабей в интервью государственному телеканалу СТВ.

По его словам, участие в международных миссиях для Минска является "демонстрацией открытости и приверженности обязательствам, взятым в рамках ООН".

беларусь использует мигрантов для давления на Европу - ЦПД03.11.25, 12:42 • 2136 просмотров

Скабей уточнил, что миротворческая деятельность Беларуси сейчас приостановлена, однако страна остается готовой к действиям в рамках международного мандата – при условии согласия сторон конфликта.

Это зависит не только от нас. Если стороны конфликта придут к соглашению и обратятся в ООН, тогда может быть принято решение о развертывании миротворческого контингента. После этого окончательное решение будет принимать глава государства 

– отметил он.

Несмотря на заявления белорусской стороны, официальных обсуждений по участию Беларуси в миротворческой миссии в ООН не начинали, а Украина не рассматривает Минск как нейтрального посредника из-за его поддержки действий России во время полномасштабной войны.

Беларусь развернет российский гиперзвуковой комплекс "Орешник" в декабре28.10.25, 19:39 • 3218 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Минск
Радио Свобода
Беларусь
Организация Объединенных Наций
Европа
Украина
Киев