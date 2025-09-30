МЗС Естонії закликало громадян утриматися від поїздок до білорусі
Київ • УНН
МЗС Естонії застерігає громадян від поїздок до Білорусі через зафіксовані випадки опитувань та затримань, а також труднощі з консульською допомогою. З 20 травня 2024 року в білоруській дипмісії Естонії відсутні дипломати та консул.
Міністерство закордонних справ Естонії оприлюднило попередження для своїх громадян щодо поїздок до білорусі через зафіксовані випадки опитувань та затримань естонців, а також труднощі з отриманням консульської допомоги. Про це пише УНН із посиланням на видання ERR.
Як повідомила представниця МЗС Ангела Саар-Рааман, естонських громадян неодноразово зупиняли як на кордоні, так і на території білорусі. За її словами, такі інциденти траплялися й з іншими громадянами країн ЄС.
Перебування у білорусі може створювати серйозні ризики та неприємні ситуації для наших громадян
Саар-Рааман також зазначила, що з 20 травня 2024 року в білоруській дипмісії Естонії немає дипломатів, а в країні відсутній консул. Відтак у разі виникнення проблем допомогу отримати буде значно складніше або ж неможливо.
Попри це, продаж квитків на автобусні рейси з Таллінна до мінська триває, як і видача гуманітарних віз.
Нагадаємо
Польща відкрила кордон з білоруссю в ніч з 23 на 24 вересня після завершення спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2025". Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що уряд може знову закрити кордони у разі напруги або агресивної поведінки з боку росії чи білорусі.
Але водночас Польща закликає своїх громадян утриматися від поїздок і покинути білорусь та попереджає про можливі труднощі з евакуацією та закриття кордонів у разі погіршення ситуації.