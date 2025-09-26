МЗС Польщі закликає своїх громадян покинути Білорусь: у чому причина
Київ • УНН
Польща відновила рух у пунктах пропуску з білоруссю 25 вересня, але закликає своїх громадян утриматися від поїздок і покинути білорусь. МЗС Польщі попереджає про можливі труднощі з евакуацією та закриття кордонів у разі погіршення ситуації.
У четвер, 25 вересня, Польща відновила рух у пунктах пропуску з Республікою Білорусь. Але водночас країна закликала своїх громадян утриматися від поїздок і покинути білорусь. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію на урядовому сайті Республіки Польща.
Деталі
Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що в разі погіршення ситуації в регіоні евакуація з території білорусі може виявитися вкрай складною або зовсім неможливою через можливі обмеження на прикордонних пунктах.
Дипломати попереджають про закриття кордонів та "інші непередбачені обставини".
Громадянам, які продовжують перебувати в країні, радять використовувати всі доступні способи для виїзду - як комерційні, так і приватні.
Рекомендуємо громадянам Республіки Польща, які перебувають на території Республіки білорусь, залишити її територію доступними комерційними та приватними способами
Нагадаємо, Польща відкрила кордон з білоруссю в ніч з 23 на 24 вересня після завершення спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2025". Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що уряд може знову закрити кордони у разі напруги або агресивної поведінки з боку росії чи білорусі.
