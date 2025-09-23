Польща відкриє кордон з білоруссю після завершення навчань "Захід-2025" - Туск

Влада Польщі вирішила відкрити кордон з білоруссю на тлі завершення спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід 2025". Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск, передає УНН з посиланням на onet.pl.

Повністю кордон буде відкрито у ніч з вівторка, 23 вересня на середу, 24 вересня. Водночас, якщо з боку росії чи білорусі буде напруга або агресивна поведінка, уряд Польщі ухвалить рішення про повторне закриття кордонів.

Як ви знаєте, навчання "Захід-2025" завершилися. Одночасно на території Республіки Польща проводилися великомасштабні навчання союзників. Ми були на цих навчаннях разом із міністром оборони. Я хотів би подякувати і привітати їхніх учасників, оскільки союзники визнали їх успішними