Польща відкриє кордон з білоруссю після завершення навчань "Захід-2025" - Туск

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Польща відкриє кордон з білоруссю в ніч з 23 на 24 вересня після завершення спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2025". Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що уряд може знову закрити кордони у разі напруги або агресивної поведінки з боку росії чи білорусі.

Польща відкриє кордон з білоруссю після завершення навчань "Захід-2025" - Туск

Влада Польщі вирішила відкрити кордон з білоруссю на тлі завершення спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід 2025". Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск, передає УНН з посиланням на onet.pl.

Деталі

Повністю кордон буде відкрито у ніч з вівторка, 23 вересня на середу, 24 вересня. Водночас, якщо з боку росії чи білорусі буде напруга або агресивна поведінка, уряд Польщі ухвалить рішення про повторне закриття кордонів.

Як ви знаєте, навчання "Захід-2025" завершилися. Одночасно на території Республіки Польща проводилися великомасштабні навчання союзників. Ми були на цих навчаннях разом із міністром оборони. Я хотів би подякувати і привітати їхніх учасників, оскільки союзники визнали їх успішними

- заявив Туск.

Нагадаємо

12 вересня росія та білорусь розпочали спільні військові навчання "Захід-2025" на тлі загострення відносин з НАТО після інциденту з російськими дронами в Польщі. У маневрах, за оцінками, взяли участь понад 40 тисяч військових, відпрацьовуються сценарії з ядерною зброєю та випробування нової ракети.

Пізніше спікер ДПСУ Андрій Демченко заявив, що спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2025" завершилися, і безпосередніх загроз для українського кордону під час їх активної фази не зафіксовано.

Євген Устименко

