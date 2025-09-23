Польша откроет границу с беларусью после завершения учений "Запад-2025" - Туск
Киев • УНН
Польша откроет границу с Беларусью в ночь с 23 на 24 сентября после завершения совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Премьер-министр Дональд Туск заявил, что правительство может снова закрыть границы в случае напряженности или агрессивного поведения со стороны россии или беларуси.
Власти Польши решили открыть границу с беларусью на фоне завершения совместных российско-белорусских военных учений "Запад 2025". Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, передает УНН со ссылкой на onet.pl.
Подробности
Полностью граница будет открыта в ночь со вторника, 23 сентября, на среду, 24 сентября. В то же время, если со стороны россии или беларуси будет напряжение или агрессивное поведение, правительство Польши примет решение о повторном закрытии границ.
Как вы знаете, учения "Запад-2025" завершились. Одновременно на территории Республики Польша проводились крупномасштабные учения союзников. Мы были на этих учениях вместе с министром обороны. Я хотел бы поблагодарить и поздравить их участников, поскольку союзники признали их успешными
Напомним
12 сентября россия и беларусь начали совместные военные учения "Запад-2025" на фоне обострения отношений с НАТО после инцидента с российскими дронами в Польше. В маневрах, по оценкам, приняли участие более 40 тысяч военных, отрабатываются сценарии с ядерным оружием и испытания новой ракеты.
Позже спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" завершились, и непосредственных угроз для украинской границы во время их активной фазы не зафиксировано.