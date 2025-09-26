МИД Польши призывает своих граждан покинуть Беларусь: в чем причина

В четверг, 25 сентября, Польша возобновила движение в пунктах пропуска с Республикой Беларусь. Но в то же время страна призвала своих граждан воздержаться от поездок и покинуть Беларусь. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию на правительственном сайте Республики Польша.

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что в случае ухудшения ситуации в регионе эвакуация с территории Беларуси может оказаться крайне сложной или вовсе невозможной из-за возможных ограничений на пограничных пунктах.

Дипломаты предупреждают о закрытии границ и "других непредвиденных обстоятельствах".

Гражданам, которые продолжают находиться в стране, советуют использовать все доступные способы для выезда - как коммерческие, так и частные.

Рекомендуем гражданам Республики Польша, находящимся на территории Республики Беларусь, покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными способами - говорится в сообщении.

Напомним, Польша открыла границу с Беларусью в ночь с 23 на 24 сентября после завершения совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Премьер-министр Дональд Туск заявил, что правительство может снова закрыть границы в случае напряжения или агрессивного поведения со стороны России или Беларуси.

