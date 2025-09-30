МИД Эстонии призвало граждан воздержаться от поездок в Беларусь
Киев • УНН
МИД Эстонии предостерегает граждан от поездок в Беларусь из-за зафиксированных случаев опросов и задержаний, а также трудностей с консульской помощью. С 20 мая 2024 года в белорусской дипмиссии Эстонии отсутствуют дипломаты и консул.
Министерство иностранных дел Эстонии опубликовало предупреждение для своих граждан относительно поездок в Беларусь из-за зафиксированных случаев опросов и задержаний эстонцев, а также трудностей с получением консульской помощи. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание ERR.
Как сообщила представитель МИД Ангела Саар-Рааман, эстонских граждан неоднократно останавливали как на границе, так и на территории Беларуси. По ее словам, такие инциденты случались и с другими гражданами стран ЕС.
Пребывание в Беларуси может создавать серьезные риски и неприятные ситуации для наших граждан
Саар-Рааман также отметила, что с 20 мая 2024 года в белорусской дипмиссии Эстонии нет дипломатов, а в стране отсутствует консул. Следовательно, в случае возникновения проблем помощь получить будет значительно сложнее или же невозможно.
Несмотря на это, продажа билетов на автобусные рейсы из Таллинна в Минск продолжается, как и выдача гуманитарных виз.
Напомним
Польша открыла границу с Беларусью в ночь с 23 на 24 сентября после завершения совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Премьер-министр Дональд Туск заявил, что правительство может снова закрыть границы в случае напряжения или агрессивного поведения со стороны России или Беларуси.
Но в то же время Польша призывает своих граждан воздержаться от поездок и покинуть Беларусь и предупреждает о возможных трудностях с эвакуацией и закрытием границ в случае ухудшения ситуации.