Білорусь прагне відновити зв'язки з ЄС після зближення зі США - Reuters

Київ • УНН

 • 548 перегляди

Білоруський дипломат Юрій Амбразевич проводить зустрічі з представниками європейських країн, намагаючись відновити діалог з Заходом. Це відбувається на тлі активізації контактів між США та Білоруссю.

Білорусь прагне відновити зв'язки з ЄС після зближення зі США - Reuters

білорусь намагається налагодити контакти з країнами Євросоюзу після періоду ізоляції та зближення зі США. Як повідомляє Reuters, білоруський дипломат Юрій Амбразевич проводить зустрічі з представниками європейських країн, намагаючись повернути мінськ до діалогу з Заходом і показати, що країна не є повністю залежною від москви, пише УНН.

Деталі

білорусь почала робити обережні кроки у бік відновлення відносин з країнами Європейського Союзу. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на європейських дипломатів, які підтвердили, що нещодавно отримали запрошення від посла білорусі у Ватикані Юрія Амбразевича.

Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки 16.10.25, 18:13 • 41091 перегляд

Амбразевич, який раніше обіймав посаду заступника міністра закордонних справ, нині "неофіційно відповідає за координацію контактів білорусі в столицях Західної Європи". За інформацією агентства, він ініціював серію зустрічей у Парижі 6–9 жовтня, запросивши дипломатів з кількох європейських країн для обговорення подальших відносин з мінськом.

Амбразевич прагне донести сигнал, що білорусь хоче подолати політичну ізоляцію і може зіграти роль у пошуку мирного рішення між росією та Україною 

– зазначив один із європейських дипломатів.

Запрошення, копію якого отримало Reuters, було надіслано від білоруського посольства в Парижі, де Амбразевич також акредитований при ЮНЕСКО. У посольстві підтвердили, що дипломат звернувся до своїх колег "відповідно до стандартної дипломатичної практики".

лукашенко створює "обмінний фонд" з невинних людей, щоб купувати собі індульгенції: МЗС про нову хвилю репресій у білорусі14.10.25, 19:50 • 4771 перегляд

За словами трьох інших дипломатів, кілька країн погодилися на зустрічі, хоча не всі розкривають подробиці. Невідомо, скільки держав отримали запрошення і скільки з них прийняли участь у діалозі.

Європейські представники оцінюють цю активність як спробу Білорусі зменшити політичну ізоляцію на тлі потепління контактів із Вашингтоном. 

Вони відчувають, що з приходом Трампа відкрилося вікно можливостей для послаблення санкцій, тому намагаються цим скористатися 

– зазначив для Reuters один із дипломатів.

Контакти між США та білоруссю активізувалися останнім часом. Президент Дональд Трамп уже двічі телефонував олександру лукашенку, називаючи його "дуже шанованим лідером", і відправив до мінська свого посланця. Це сприяло звільненню понад 50 політичних в’язнів у вересні, після чого Вашингтон послабив санкції проти державної авіакомпанії "Белавіа", дозволивши їй закуповувати запчастини.

Попри ці кроки, у ЄС зустріли ініціативу білорусі з обережністю. Двоє європейських дипломатів у коментарі Reuters назвали її "маніпулятивною спробою скористатися потеплінням зі США", щоб показати незалежність від москви.

білорусь залишається під жорсткими санкціями Євросоюзу через придушення протестів 2020 року та підтримку російського вторгнення в Україну у 2022-му.

лукашенко заявив про можливе зникнення України як держави13.10.25, 05:58 • 10551 перегляд

Степан Гафтко

