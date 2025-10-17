Білорусь прагне відновити зв'язки з ЄС після зближення зі США - Reuters
Білоруський дипломат Юрій Амбразевич проводить зустрічі з представниками європейських країн, намагаючись відновити діалог з Заходом. Це відбувається на тлі активізації контактів між США та Білоруссю.
білорусь намагається налагодити контакти з країнами Євросоюзу після періоду ізоляції та зближення зі США. Як повідомляє Reuters, білоруський дипломат Юрій Амбразевич проводить зустрічі з представниками європейських країн, намагаючись повернути мінськ до діалогу з Заходом і показати, що країна не є повністю залежною від москви, пише УНН.
Деталі
білорусь почала робити обережні кроки у бік відновлення відносин з країнами Європейського Союзу. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на європейських дипломатів, які підтвердили, що нещодавно отримали запрошення від посла білорусі у Ватикані Юрія Амбразевича.
Амбразевич, який раніше обіймав посаду заступника міністра закордонних справ, нині "неофіційно відповідає за координацію контактів білорусі в столицях Західної Європи". За інформацією агентства, він ініціював серію зустрічей у Парижі 6–9 жовтня, запросивши дипломатів з кількох європейських країн для обговорення подальших відносин з мінськом.
Амбразевич прагне донести сигнал, що білорусь хоче подолати політичну ізоляцію і може зіграти роль у пошуку мирного рішення між росією та Україною
Запрошення, копію якого отримало Reuters, було надіслано від білоруського посольства в Парижі, де Амбразевич також акредитований при ЮНЕСКО. У посольстві підтвердили, що дипломат звернувся до своїх колег "відповідно до стандартної дипломатичної практики".
За словами трьох інших дипломатів, кілька країн погодилися на зустрічі, хоча не всі розкривають подробиці. Невідомо, скільки держав отримали запрошення і скільки з них прийняли участь у діалозі.
Європейські представники оцінюють цю активність як спробу Білорусі зменшити політичну ізоляцію на тлі потепління контактів із Вашингтоном.
Вони відчувають, що з приходом Трампа відкрилося вікно можливостей для послаблення санкцій, тому намагаються цим скористатися
Контакти між США та білоруссю активізувалися останнім часом. Президент Дональд Трамп уже двічі телефонував олександру лукашенку, називаючи його "дуже шанованим лідером", і відправив до мінська свого посланця. Це сприяло звільненню понад 50 політичних в’язнів у вересні, після чого Вашингтон послабив санкції проти державної авіакомпанії "Белавіа", дозволивши їй закуповувати запчастини.
Попри ці кроки, у ЄС зустріли ініціативу білорусі з обережністю. Двоє європейських дипломатів у коментарі Reuters назвали її "маніпулятивною спробою скористатися потеплінням зі США", щоб показати незалежність від москви.
білорусь залишається під жорсткими санкціями Євросоюзу через придушення протестів 2020 року та підтримку російського вторгнення в Україну у 2022-му.
