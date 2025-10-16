$41.760.01
ukenru
Ексклюзив
15:34 • 110 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об'єднання ФК "Металіст 1925" і АМП ФК "Незламні"
Ексклюзив
15:13 • 520 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
12:39 • 15943 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 24250 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 36000 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 58704 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити заборонено
16 жовтня, 06:35 • 21400 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 38071 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 29942 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та США
15 жовтня, 20:42 • 25189 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки

Київ • УНН

 • 506 перегляди

Україна моніторить ситуацію щодо загрози з боку Білорусі, не фіксуючи значного збільшення військ, що підтвердив нардеп Єгор Чернєв. Використання білоруської території для повітряних ударів можливе, але не є новою загрозою для півночі України.

Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки

Україна контролює, моніторить ситуацію щодо загрози з боку білорусі. Якоїсь конкретної великої загрози для півночі України на сьогодні не спостерігається. Про це заявив журналісту УНН нардеп, заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

Деталі

Чернєв прокоментував на скільки актуальна загроза з білорусі.

"На сьогодні ми контролюємо ситуацію, тобто моніторимо ситуацію щодо загрози з боку білорусі. Власних сил для якогось серйозного наступу ми там не фіксуємо. Якогось збільшення російських військ ми також там не фіксуємо", - розповів Чернєв.

Нардеп зазначив, що використання білоруської території для повітряних ударів по Україні теоретично можливе.

"Використання території білорусі для повітряних ударів теоретично можлива, але це для нас нічого нового, це відбувалося й раніше. Тому тут якоїсь конкретної великої загрози для півночі України на сьогодні ми не бачимо", - заявив Чернєв. 

Контекст

Міністерство оборони білорусі заявляло 11 жовтня, що в рамках перевірки бойової готовності за дорученням самопроголошеного президента білорусі лукашенка проводиться комплекс заходів щодо приведення у вищі ступені бойової готовності з метою перевірки. Речник Державної прикордонної служби України Андрія Демченка заявляв 13 жовтня, що ніяких змін на кордоні з білоруссю не фіксують на тлі заяви щодо перевірки бойової готовності армії білорусі.

У вересні пройшли спільні навчання росії та білорусі на території білорусі під назвою "Захід-2025".  

Днями Президент Володимир Зеленський заявляв, що керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко доповів йому щодо російського плану подальшої військової експлуатації території білорусі.

На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною. Попередимо партнерів, яким це може загрожувати

- заявляв Зеленський. 

Анна Мурашко

