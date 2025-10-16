Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки

Україна контролює, моніторить ситуацію щодо загрози з боку білорусі. Якоїсь конкретної великої загрози для півночі України на сьогодні не спостерігається. Про це заявив журналісту УНН нардеп, заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

Деталі

Чернєв прокоментував на скільки актуальна загроза з білорусі.

"На сьогодні ми контролюємо ситуацію, тобто моніторимо ситуацію щодо загрози з боку білорусі. Власних сил для якогось серйозного наступу ми там не фіксуємо. Якогось збільшення російських військ ми також там не фіксуємо", - розповів Чернєв.

Нардеп зазначив, що використання білоруської території для повітряних ударів по Україні теоретично можливе.

"Використання території білорусі для повітряних ударів теоретично можлива, але це для нас нічого нового, це відбувалося й раніше. Тому тут якоїсь конкретної великої загрози для півночі України на сьогодні ми не бачимо", - заявив Чернєв.

Контекст

Міністерство оборони білорусі заявляло 11 жовтня, що в рамках перевірки бойової готовності за дорученням самопроголошеного президента білорусі лукашенка проводиться комплекс заходів щодо приведення у вищі ступені бойової готовності з метою перевірки. Речник Державної прикордонної служби України Андрія Демченка заявляв 13 жовтня, що ніяких змін на кордоні з білоруссю не фіксують на тлі заяви щодо перевірки бойової готовності армії білорусі.

У вересні пройшли спільні навчання росії та білорусі на території білорусі під назвою "Захід-2025".

Днями Президент Володимир Зеленський заявляв, що керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко доповів йому щодо російського плану подальшої військової експлуатації території білорусі.