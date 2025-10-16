$41.760.01
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Украина мониторит ситуацию относительно угрозы со стороны Беларуси, не фиксируя значительного увеличения войск, что подтвердил нардеп Егор Чернев. Использование белорусской территории для воздушных ударов возможно, но не является новой угрозой для севера Украины.

Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности

Украина контролирует, мониторит ситуацию относительно угрозы со стороны Беларуси. Какой-либо конкретной большой угрозы для севера Украины на сегодня не наблюдается. Об этом заявил журналисту УНН нардеп, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

Детали

Чернев прокомментировал, насколько актуальна угроза из Беларуси.

"На сегодня мы контролируем ситуацию, то есть мониторим ситуацию относительно угрозы со стороны Беларуси. Собственных сил для какого-либо серьезного наступления мы там не фиксируем. Какого-либо увеличения российских войск мы также там не фиксируем", - рассказал Чернев.

Нардеп отметил, что использование белорусской территории для воздушных ударов по Украине теоретически возможно.

"Использование территории Беларуси для воздушных ударов теоретически возможно, но это для нас ничего нового, это происходило и раньше. Поэтому здесь какой-либо конкретной большой угрозы для севера Украины на сегодня мы не видим", - заявил Чернев. 

Контекст

Министерство обороны Беларуси заявляло 11 октября, что в рамках проверки боевой готовности по поручению самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко проводится комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности с целью проверки. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявлял 13 октября, что никаких изменений на границе с Беларусью не фиксируют на фоне заявления о проверке боевой готовности армии Беларуси.

В сентябре прошли совместные учения России и Беларуси на территории Беларуси под названием "Запад-2025".  

На днях Президент Владимир Зеленский заявлял, что руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко доложил ему о российском плане дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси.

На этом этапе не будем делать информацию публичной. Предупредим партнеров, которым это может угрожать

- заявлял Зеленский. 

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Беларусь
Владимир Зеленский
Украина