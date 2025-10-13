лукашенко заявив про можливе зникнення України як держави
Київ • УНН
білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що Україна незабаром може зникнути як держава. Він закликав Президента Володимира Зеленського "сісти і домовитися" з росією.
Україна нещзабаром може зникнути як держава. Про це в коментарі російському пропагандисту павлу зарубіну заявив білоруський диктатор олександр лукашенко, інформує УНН.
Деталі
За його словами, Президенту Володимиру Зеленському "треба сісти і домовитися", при цьому "діяти треба терміново".
росія просувається на фронті, я це кажу відповідально, оскільки щодня це спостерігаю фактично, і це може призвести до зникнення України як держави
Він додав, що західні сусіди "бачать себе в Західній Україні" і "готові відібрати частину України, як це було до початку великої вітчизняної війни".
"Тому там заміс дуже серйозний. І хотілося б, щоб Президент України почув мої пропозиції і зрозумів, що щастя йому на територію України ніхто не принесе, крім слов'янських держав, тому треба сісти і домовитися", - резюмував білоруський диктатор.
Нагадаємо
У вересні лукашенко заявив, що зараз на столі є хороша пропозиція щодо завершення війни між Україною та росією. За його словами, якщо Україна не погодиться, то росія захопить всю країну.
Згодом Президент Володимир Зеленський прокоментував слова білоруського диктатора, заявивши, що лукашенко "живе у своєму світі".
