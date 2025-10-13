$41.510.00
12 жовтня, 17:52
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
12 жовтня, 16:23
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
лукашенко заявив про можливе зникнення України як держави

Київ • УНН

 • 558 перегляди

білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що Україна незабаром може зникнути як держава. Він закликав Президента Володимира Зеленського "сісти і домовитися" з росією.

лукашенко заявив про можливе зникнення України як держави

Україна нещзабаром може зникнути як держава. Про це в коментарі російському пропагандисту павлу зарубіну заявив білоруський диктатор олександр лукашенко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, Президенту Володимиру Зеленському "треба сісти і домовитися", при цьому "діяти треба терміново".

росія просувається на фронті, я це кажу відповідально, оскільки щодня це спостерігаю фактично, і це може призвести до зникнення України як держави

- сказав лукашенко.

Він додав, що західні сусіди "бачать себе в Західній Україні" і "готові відібрати частину України, як це було до початку великої вітчизняної війни".

"Тому там заміс дуже серйозний. І хотілося б, щоб Президент України почув мої пропозиції і зрозумів, що щастя йому на територію України ніхто не принесе, крім слов'янських держав, тому треба сісти і домовитися", - резюмував білоруський диктатор.

Нагадаємо

У вересні лукашенко заявив, що зараз на столі є хороша пропозиція щодо завершення війни між Україною та росією. За його словами, якщо Україна не погодиться, то росія захопить всю країну.

Згодом Президент Володимир Зеленський прокоментував слова білоруського диктатора, заявивши, що лукашенко "живе у своєму світі".

лукашенко пригрозив "миттєвою відповіддю", коментуючи можливість збивання російських літаків поблизу кордонів НАТО28.09.25, 17:48 • 4739 переглядiв

