лукашенко пригрозив "миттєвою відповіддю", коментуючи можливість збивання російських літаків поблизу кордонів НАТО
Київ • УНН
лукашенко попередив, що збиття російських літаків НАТО призведе до миттєвої відповіді та повномасштабної війни.
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко відреагував на заяви країн НАТО про готовність збивати російські літаки в разі порушення повітряного простору, заявивши, що будь‑яка така операція призведе до "миттєвої відповіді" і війні "на всі гроші". Про це пише УНН із посиланням на заяву білоруського диктатора.
Деталі
Я в Біловезьку пущу часто літаю. Це зовсім на кордоні з Польщею. Вони що вертоліт президента зіб'ють чи військовий вертоліт-супровід? Тож відповідь прилетить миттєво
Білоруський диктатор зазначив, що сподівається на те, що "польський народ не дасть амбіціям польського уряду розгулятися". І якщо, наприклад, зіб'ють російський літак над Калінінградом - це означатиме початок війни із країнами НАТО.
Нам доведеться не дай Боже звичайно тоді воювати на "всі гроші". Нам це треба? Ні. Тому думаю заспокояться. Поговорять... їм треба сьогодні гучні заяви, щоб якусь частину суспільства в Польщі втихомирити, але не можна чинити подібним чином. Потрібно дружити.. Ми на це націлені
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав заяву Дональда Трампа про те, що країни-члени НАТО повинні збивати російські дрони та літаки, якщо вони входять у їхній повітряний простір, якщо такий крок буде необхідним. Військові НАТО навчені оцінювати такі загрози та визначати подальші дії.