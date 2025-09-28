Лукашенко пригрозил «мгновенным ответом», комментируя возможность сбивания российских самолетов вблизи границ НАТО
Киев • УНН
Лукашенко предупредил, что сбитие российских самолетов НАТО приведет к мгновенному ответу и полномасштабной войне.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на заявления стран НАТО о готовности сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства, заявив, что любая такая операция приведет к "мгновенному ответу" и войне "на все деньги". Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление белорусского диктатора.
Подробности
Я в Беловежскую пущу часто летаю. Это совсем на границе с Польшей. Они что, вертолет президента собьют или военный вертолет-сопровождение? Так что ответ прилетит мгновенно
Белорусский диктатор отметил, что надеется на то, что "польский народ не даст амбициям польского правительства разгуляться". И если, например, собьют российский самолет над Калининградом - это будет означать начало войны со странами НАТО.
Нам придется, не дай Бог, конечно, тогда воевать на "все деньги". Нам это нужно? Нет. Поэтому, думаю, успокоятся. Поговорят... им нужны сегодня громкие заявления, чтобы какую-то часть общества в Польше утихомирить, но нельзя поступать подобным образом. Нужно дружить... Мы на это нацелены
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал заявление Дональда Трампа о том, что страны-члены НАТО должны сбивать российские дроны и самолеты, если они входят в их воздушное пространство, если такой шаг будет необходимым. Военные НАТО обучены оценивать такие угрозы и определять дальнейшие действия.