Зараз на столі вигідна для України угода про мир, якщо вони не погодяться, то росія захопить всю країну - лукашенко

Зараз на столі є хороша пропозиція щодо завершення війни між Україною та росією. Якщо Україна не погодиться, то росія захопить всю країну. Про це заявив самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко, додавши, що хоче зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Говорити, заявляти можна все. А якщо кремль вдарить по Банковій. Що там залишиться? Тому Володимиру Олександровичу треба заспокоїтися. Є на столі хороша пропозиція щодо України, яка на Алясці, зокрема, була почута Дональдом Трампом, вивезена до Вашингтона для того, щоб подумати і обговорити. Дуже хороша пропозиція - сказав лукашенко.

Він заявив, що якщо Україна не піде на угоду з рф, то буде те, що було на початку так званої "сво".

Це буде ще гірше, вони втратять Україну. Тоді у 2022 році треба було зупинитися. Весь схід був би українським, крім Криму. Ні, не зупинилися, втратили схід. Якщо зараз не зупиняться, з моєї точки зору, вони втратять всю Україну - додав лукашенко.

Також самопроголошений президент заявив, що хотів би поговорити з Зеленським, адже "йому є, що сказати", додавши, що "керівникам трьох слов'янських держав, треба сісти і домовитися".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп тепер бачить, що російський диктатор володимир путін не хоче закінчувати війну. Про це заявив Володимир Зеленський.