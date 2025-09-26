$41.490.08
14:33 • 10976 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
14:01 • 18459 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
13:31 • 12343 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
12:45 • 13384 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 17458 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 20009 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 31299 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 36442 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 40845 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28547 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Зараз на столі вигідна для України угода про мир, якщо вони не погодяться, то росія захопить всю країну - лукашенко

Київ • УНН

 • 1262 перегляди

білоруський диктатор вважає, що Україна має піти на переговори, інакше росія не зупиниться.

Зараз на столі вигідна для України угода про мир, якщо вони не погодяться, то росія захопить всю країну - лукашенко

Зараз на столі є хороша пропозиція щодо завершення війни між Україною та росією. Якщо Україна не погодиться, то росія захопить всю країну. Про це заявив самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко, додавши, що хоче зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Говорити, заявляти можна все. А якщо кремль вдарить по Банковій. Що там залишиться? Тому Володимиру Олександровичу треба заспокоїтися. Є на столі хороша пропозиція щодо України, яка на Алясці, зокрема, була почута Дональдом Трампом, вивезена до Вашингтона для того, щоб подумати і обговорити. Дуже хороша пропозиція

- сказав лукашенко.

Він заявив, що якщо Україна не піде на угоду з рф, то буде те, що було на початку так званої "сво".

Це буде ще гірше, вони втратять Україну. Тоді у 2022 році треба було зупинитися. Весь схід був би українським, крім Криму. Ні, не зупинилися, втратили схід. Якщо зараз не зупиняться, з моєї точки зору, вони втратять всю Україну

- додав лукашенко.

Також самопроголошений президент заявив, що хотів би поговорити з Зеленським, адже "йому є, що сказати", додавши, що "керівникам трьох слов'янських держав, треба сісти і домовитися".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп тепер бачить, що російський диктатор володимир путін не хоче закінчувати війну. Про це заявив Володимир Зеленський.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна