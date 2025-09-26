Сейчас на столе выгодное для Украины мирное соглашение, если они не согласятся, то россия захватит всю страну - лукашенко

Сейчас на столе есть хорошее предложение по завершению войны между Украиной и россией. Если Украина не согласится, то россия захватит всю страну. Об этом заявил самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко, добавив, что хочет встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Подробности

Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой. Что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться. Есть на столе хорошее предложение по Украине, которое на Аляске, в частности, было услышано Дональдом Трампом, вывезено в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить. Очень хорошее предложение - сказал лукашенко.

Он заявил, что если Украина не пойдет на соглашение с рф, то будет то, что было в начале так называемой "сво".

Это будет еще хуже, они потеряют Украину. Тогда в 2022 году надо было остановиться. Весь восток был бы украинским, кроме Крыма. Нет, не остановились, потеряли восток. Если сейчас не остановятся, с моей точки зрения, они потеряют всю Украину - добавил лукашенко.

Также самопровозглашенный президент заявил, что хотел бы поговорить с Зеленским, ведь "ему есть, что сказать", добавив, что "руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться".

Напомним

Президент США Дональд Трамп теперь видит, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну. Об этом заявил Владимир Зеленский.