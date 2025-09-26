Трамп тепер бачить, що путін не хоче закінчувати війну - Зеленський

Президент США Дональд Трамп тепер бачить, що російський диктатор володимир путін не хоче закінчувати війну. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios, яке дав в середу ввечері в Нью-Йорку перед тим, як від'їхав з Генеральної Асамблеї ООН до Києва, передає УНН.

Деталі

"Я дуже радий, що президент був детально підготовлений щодо ситуації на полі бою. І він розуміє, що путін сьогодні не перемагає, має багато втрат, тисячі втрат. І це було добре, що президент зрозумів, що важливо просто довіряти нам. Для мене це дуже важливо. путін йому збрехав. І вчора (24 вересня – ред.) я відчував, що він це зрозумів", - сказав Зеленський.

Зеленський вважає, що президент Трамп дав путіну більше, ніж він заслуговує, бо путін був щасливий, він мріяв зустрітися з Трампом.

"Президент Трамп зробив це, я думаю, тому що він хотів, щоб це вікно не було закритим, дипломатичне вікно для наступних майбутніх переговорів. І я думаю, що президент думав, що путін це прийме. Але путін йому цього не дав", - заявив Зеленський.

Зеленський вважає, що Трамп хоче закінчити війну.

"Це залежить від його рішення. Він президент, і це його власне рішення. Але, але я думаю, що він хоче закінчити цю війну, і він багато разів говорив про це, що хоче закінчити цю війну. А тепер він бачить, що російський лідер не хоче закінчувати її", - сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що Трамп сказав йому, що Україна повинна завдати ударів "око за око" по російській енергетичній інфраструктурі та складах зброї, і що він "працюватиме" над тим, щоб Україна отримала якусь нову систему великої дальності.

Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський

Доповнення

Дональд Трамп заявив, що росія витратила мільйони доларів на війну проти України, але не захопила жодної території. Він також висловив розчарування в путіні та зазначив, що російські загарбники втратили близько мільйона солдатів.

Також Трамп висловив незадоволення діями путіна і констатував, що російська економіка перебуває на межі краху.

Володимир Зеленський відзначив позитивну риторику Дональда Трампа щодо повернення всіх українських територій. Обидва лідери прагнуть якнайшвидшого завершення війни, що стало відомо після інтерв'ю Зеленського для Fox News.