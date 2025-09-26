Трамп тепер бачить, що путін не хоче закінчувати війну - Зеленський

$41.490.08
48.710.05
ukenru
Ексклюзив
09:46 • 3352 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 7304 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 11890 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
06:40 • 19182 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
05:30 • 25658 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 25746 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 37885 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 34933 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 67387 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42832 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.5м/с
42%
763мм
Популярнi новини
У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відеоPhoto26 вересня, 01:05 • 22445 перегляди
росіяни отримали рахунок за війну: податкова стягує гроші з депозитів26 вересня, 01:49 • 14122 перегляди
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС26 вересня, 02:59 • 23120 перегляди
Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - СибігаPhoto26 вересня, 03:46 • 18981 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto07:07 • 13470 перегляди
Публікації
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video09:01 • 11896 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
06:40 • 19186 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
05:30 • 25661 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 29404 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 35579 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Дональд Туск
Андрій Сибіга
Ярослава Магучіх
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Угорщина
Італія
Реклама
УНН Lite
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів09:12 • 3838 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto07:07 • 13549 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 29128 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 37216 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 70639 перегляди
Актуальне
TikTok
Financial Times
Truth Social
Brent
Шахед-136

Трамп тепер бачить, що путін не хоче закінчувати війну - Зеленський

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Дональд Трамп тепер бачить, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну. За словами Зеленського, Трамп зрозумів, що Путін збрехав йому, і тепер усвідомлює важливість довіри до України.

Трамп тепер бачить, що путін не хоче закінчувати війну - Зеленський

Президент США Дональд Трамп тепер бачить, що російський диктатор володимир путін не хоче закінчувати війну. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios, яке дав в середу ввечері в Нью-Йорку перед тим, як від'їхав з Генеральної Асамблеї ООН до Києва, передає УНН.

Деталі

"Я дуже радий, що президент був детально підготовлений щодо ситуації на полі бою. І він розуміє, що путін сьогодні не перемагає, має багато втрат, тисячі втрат. І це було добре, що президент зрозумів, що важливо просто довіряти нам. Для мене це дуже важливо. путін йому збрехав. І вчора (24 вересня – ред.) я відчував, що він це зрозумів", - сказав Зеленський.

Зеленський вважає, що президент Трамп дав путіну більше, ніж він заслуговує, бо путін був щасливий, він мріяв зустрітися з Трампом.

"Президент Трамп зробив це, я думаю, тому що він хотів, щоб це вікно не було закритим, дипломатичне вікно для наступних майбутніх переговорів. І я думаю, що президент думав, що путін це прийме. Але путін йому цього не дав", - заявив Зеленський.

Зеленський вважає, що Трамп хоче закінчити війну.

"Це залежить від його рішення. Він президент, і це його власне рішення. Але, але я думаю, що він хоче закінчити цю війну, і він багато разів говорив про це, що хоче закінчити цю війну. А тепер він бачить, що російський лідер не хоче закінчувати її", - сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що Трамп сказав йому, що Україна повинна завдати ударів "око за око" по російській енергетичній інфраструктурі та складах зброї, і що він "працюватиме" над тим, щоб Україна отримала якусь нову систему великої дальності.

Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський25.09.25, 13:41 • 34933 перегляди

Доповнення

Дональд Трамп заявив, що росія витратила мільйони доларів на війну проти України, але не захопила жодної території. Він також висловив розчарування в путіні та зазначив, що російські загарбники втратили близько мільйона солдатів.

Також Трамп висловив незадоволення діями путіна і констатував, що російська економіка перебуває на межі краху.

Володимир Зеленський відзначив позитивну риторику Дональда Трампа щодо повернення всіх українських територій. Обидва лідери прагнуть якнайшвидшого завершення війни, що стало відомо після інтерв'ю Зеленського для Fox News.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Електроенергія
Володимир Путін
Генеральна Асамблея ООН
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ