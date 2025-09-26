Трамп теперь видит, что Путин не хочет заканчивать войну - Зеленский

Президент США Дональд Трамп теперь видит, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Axios, которое дал в среду вечером в Нью-Йорке перед тем, как отбыл с Генеральной Ассамблеи ООН в Киев, передает УНН.

Детали

"Я очень рад, что президент был детально подготовлен относительно ситуации на поле боя. И он понимает, что Путин сегодня не побеждает, имеет много потерь, тысячи потерь. И это было хорошо, что президент понял, что важно просто доверять нам. Для меня это очень важно. Путин ему солгал. И вчера (24 сентября – ред.) я чувствовал, что он это понял", - сказал Зеленский.

Зеленский считает, что президент Трамп дал Путину больше, чем он заслуживает, потому что Путин был счастлив, он мечтал встретиться с Трампом.

"Президент Трамп сделал это, я думаю, потому что он хотел, чтобы это окно не было закрытым, дипломатическое окно для следующих будущих переговоров. И я думаю, что президент думал, что Путин это примет. Но Путин ему этого не дал", - заявил Зеленский.

Зеленский считает, что Трамп хочет закончить войну.

"Это зависит от его решения. Он президент, и это его собственное решение. Но, но я думаю, что он хочет закончить эту войну, и он много раз говорил об этом, что хочет закончить эту войну. А теперь он видит, что российский лидер не хочет заканчивать ее", - сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что Трамп сказал ему, что Украина должна нанести удары "око за око" по российской энергетической инфраструктуре и складам оружия, и что он "будет работать" над тем, чтобы Украина получила какую-то новую систему большой дальности.

Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский

Дополнение

Дональд Трамп заявил, что Россия потратила миллионы долларов на войну против Украины, но не захватила ни одной территории. Он также выразил разочарование в Путине и отметил, что российские захватчики потеряли около миллиона солдат.

Также Трамп выразил недовольство действиями Путина и констатировал, что российская экономика находится на грани краха.

Владимир Зеленский отметил позитивную риторику Дональда Трампа относительно возвращения всех украинских территорий. Оба лидера стремятся к скорейшему завершению войны, что стало известно после интервью Зеленского для Fox News.