Зеленський прокоментував заяву лукашенка про "вигідну для України угоду щодо миру"
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський коментуючи слова самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенко про нібито "вигідну для України угоду щодо миру", заявив, що він живе у своєму світі. Про це він сказав під час Варшавського безпекового форуму, передає УНН.
Деталі
Мені складно якимсь чином реагувати на те, що каже лукашенко. Він живе у своєму світі. Він побудував його й ізолював себе. Він живе три десятиліття в цьому домі, який збудував. Але цей дім з розміром з цілу країну. Але, я хочу, щоб він памятав, що його країна незалежна. Він у своєму світі, але путін іноді навідується й вони базікають, два старі діди. Важко коментувати
Контекст
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що зараз на столі є хороша пропозиція щодо завершення війни між Україною та росією. Якщо Україна не погодиться, то росія захопить всю країну. Зеленський заявляв, що Дональд Трамп тепер бачить, що російський диктатор володимир путін не хоче закінчувати війну.