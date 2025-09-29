Зеленський прокоментував заяву лукашенка про "вигідну для України угоду щодо миру"

$41.480.01
48.410.31
ukenru
11:33 • 82 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
10:00 • 2620 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
07:20 • 13370 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
06:17 • 5176 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 24590 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 47239 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 69364 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 50187 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 44190 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 66589 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.4м/с
70%
755мм
Популярнi новини
росія безкарно порушує небо Європи: збиття російського літака може виявити розкол в НАТО29 вересня, 02:43 • 15959 перегляди
Партія Маї Санду лідирує на виборах до парламенту Молдови: опрацьовано понад 98% протоколів29 вересня, 03:06 • 5980 перегляди
У США в шасі літака з Європи виявили мертвого безквиткового пасажира06:18 • 7998 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року07:05 • 15680 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева10:08 • 5722 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися11:33 • 84 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto10:29 • 4606 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева10:08 • 6138 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 69998 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 162945 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Олександр Сирський
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Україна
Польща
Молдова
Європа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto10:42 • 1756 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року07:05 • 15836 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 25169 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 35002 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 98152 перегляди
Актуальне
The Guardian
Нептун (крилата ракета)
MIM-104 Patriot
Свіфт
Fox News

Зеленський прокоментував заяву лукашенка про "вигідну для України угоду щодо миру"

Київ • УНН

 • 1182 перегляди

Президент Володимир Зеленський прокоментував слова самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка про нібито "вигідну для України угоду щодо миру". Він заявив, що лукашенко "живе у своєму світі".

Зеленський прокоментував заяву лукашенка про "вигідну для України угоду щодо миру"

Президент Володимир Зеленський коментуючи слова самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенко про нібито "вигідну для України угоду  щодо миру", заявив, що він живе у своєму світі. Про це він сказав під час Варшавського безпекового форуму, передає УНН.

Деталі

Зеленський прокоментував заяву лукашенка про нібито "вигідну для України угода про мир".  

Мені складно якимсь чином реагувати на те, що каже лукашенко. Він живе у своєму світі. Він побудував його й ізолював себе. Він живе три десятиліття в цьому домі, який збудував. Але цей дім з розміром з цілу країну. Але, я хочу, щоб він памятав, що його країна незалежна. Він у своєму світі, але путін іноді навідується й вони базікають, два старі діди. Важко коментувати

- сказав Зеленський.  

Контекст

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що зараз на столі є хороша пропозиція щодо завершення війни між Україною та росією. Якщо Україна не погодиться, то росія захопить всю країну.     Зеленський заявляв, що Дональд Трамп тепер бачить, що російський диктатор володимир путін не хоче закінчувати війну

Анна Мурашко

Політика
Володимир Путін
Білорусь
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна