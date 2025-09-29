Зеленский прокомментировал заявление Лукашенко о "выгодном для Украины соглашении о мире"
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский, комментируя слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы "выгодном для Украины соглашении о мире", заявил, что он живет в своем мире. Об этом он сказал во время Варшавского форума по безопасности, передает УНН.
Подробности
Мне сложно каким-либо образом реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире. Он построил его и изолировал себя. Он живет три десятилетия в этом доме, который построил. Но этот дом размером с целую страну. Но, я хочу, чтобы он помнил, что его страна независима. Он в своем мире, но Путин иногда наведывается и они болтают, два старых деда. Трудно комментировать
Контекст
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сейчас на столе есть хорошее предложение по завершению войны между Украиной и Россией. Если Украина не согласится, то Россия захватит всю страну. Зеленский заявлял, что Дональд Трамп теперь видит, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну.