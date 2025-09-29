$41.480.01
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
07:20 • 12495 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
06:17 • 4020 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 24013 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 46813 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октября
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 69160 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 49953 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 44149 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 66518 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 72763 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
Зеленский прокомментировал заявление Лукашенко о "выгодном для Украины соглашении о мире"

Киев • УНН

 • 1000 просмотра

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы "выгодном для Украины соглашении о мире". Он заявил, что Лукашенко "живет в своем мире".

Зеленский прокомментировал заявление Лукашенко о "выгодном для Украины соглашении о мире"

Президент Владимир Зеленский, комментируя слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы "выгодном для Украины соглашении о мире", заявил, что он живет в своем мире. Об этом он сказал во время Варшавского форума по безопасности, передает УНН.

Подробности

Зеленский прокомментировал заявление Лукашенко о якобы "выгодном для Украины соглашении о мире".

Мне сложно каким-либо образом реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире. Он построил его и изолировал себя. Он живет три десятилетия в этом доме, который построил. Но этот дом размером с целую страну. Но, я хочу, чтобы он помнил, что его страна независима. Он в своем мире, но Путин иногда наведывается и они болтают, два старых деда. Трудно комментировать

- сказал Зеленский.

Контекст

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сейчас на столе есть хорошее предложение по завершению войны между Украиной и Россией. Если Украина не согласится, то Россия захватит всю страну. Зеленский заявлял, что Дональд Трамп теперь видит, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну.

Анна Мурашко

Политика
Владимир Путин
Беларусь
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина