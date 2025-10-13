лукашенко заявил о возможном исчезновении Украины как государства
Киев • УНН
белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что Украина вскоре может исчезнуть как государство. Он призвал Президента Владимира Зеленского "сесть и договориться" с россией.
Украина вскоре может исчезнуть как государство. Об этом в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко, информирует УНН.
Подробности
По его словам, Президенту Владимиру Зеленскому "надо сесть и договориться", при этом "действовать надо срочно".
Россия продвигается на фронте, я это говорю ответственно, поскольку ежедневно это наблюдаю фактически, и это может привести к исчезновению Украины как государства
Он добавил, что западные соседи "видят себя в Западной Украине" и "готовы отобрать часть Украины, как это было до начала Великой Отечественной войны".
"Поэтому там замес очень серьезный. И хотелось бы, чтобы Президент Украины услышал мои предложения и понял, что счастья ему на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств, поэтому надо сесть и договориться", - резюмировал белорусский диктатор.
Напомним
В сентябре Лукашенко заявил, что сейчас на столе есть хорошее предложение по завершению войны между Украиной и Россией. По его словам, если Украина не согласится, то Россия захватит всю страну.
Впоследствии Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова белорусского диктатора, заявив, что Лукашенко "живет в своем мире".
Лукашенко пригрозил «мгновенным ответом», комментируя возможность сбивания российских самолетов вблизи границ НАТО28.09.25, 17:48 • 4739 просмотров