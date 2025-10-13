$41.510.00
лукашенко заявил о возможном исчезновении Украины как государства

Киев • УНН

 • 546 просмотра

белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что Украина вскоре может исчезнуть как государство. Он призвал Президента Владимира Зеленского "сесть и договориться" с россией.

лукашенко заявил о возможном исчезновении Украины как государства

Украина вскоре может исчезнуть как государство. Об этом в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко, информирует УНН.

Подробности

По его словам, Президенту Владимиру Зеленскому "надо сесть и договориться", при этом "действовать надо срочно".

Россия продвигается на фронте, я это говорю ответственно, поскольку ежедневно это наблюдаю фактически, и это может привести к исчезновению Украины как государства

- сказал Лукашенко.

Он добавил, что западные соседи "видят себя в Западной Украине" и "готовы отобрать часть Украины, как это было до начала Великой Отечественной войны".

"Поэтому там замес очень серьезный. И хотелось бы, чтобы Президент Украины услышал мои предложения и понял, что счастья ему на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств, поэтому надо сесть и договориться", - резюмировал белорусский диктатор.

Напомним

В сентябре Лукашенко заявил, что сейчас на столе есть хорошее предложение по завершению войны между Украиной и Россией. По его словам, если Украина не согласится, то Россия захватит всю страну.

Впоследствии Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова белорусского диктатора, заявив, что Лукашенко "живет в своем мире".

