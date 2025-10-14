$41.610.01
лукашенко створює "обмінний фонд" з невинних людей, щоб купувати собі індульгенції: МЗС про нову хвилю репресій у білорусі

Київ • УНН

 304 перегляди

Міністерство закордонних справ України заявляє, що нові затримання в білорусі мають на меті створити "обмінний фонд" для лукашенка. Це дозволить йому купувати індульгенції в обмін на невинних людей, ув'язнених у рамках "Справи Гаюна".

лукашенко створює "обмінний фонд" з невинних людей, щоб купувати собі індульгенції: МЗС про нову хвилю репресій у білорусі

Нові свавільні затримання у білорусі мають на меті створити "обмінний фонд", завдяки якому диктатор олександр лукашенко розраховує купувати собі індульгенції в обмін на безневинних людей, яких він запроторює до в’язниць. Про це йдеться у коментарі МЗС України щодо нової хвилі репресій у Білорусі в рамках так званої "Справи Гаюна", передає УНН.

Деталі

Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на інформацію білоруського правозахисного центру "Вясна" щодо чергової хвилі репресій режиму лукашенка проти громадян білорусі в рамках так званої "Справи Гаюна".

З прикрістю констатуємо, що в сусідній білорусі приводом для зарахування до табору "зрадників", "свядомых" чи, як полюбляє висловлюватися олександр лукашенко, "відморозків" може стати що завгодно, навіть необережно вимовлене білоруською мовою слово. Переконані, що такі свавільні затримання мають на меті створити "обмінний фонд", завдяки якому олександр лукашенко розраховує купувати собі індульгенції в обмін на безневинних людей, яких він запроторює до в’язниць 

- йдеться у коментарі.

У МЗС наголосили, що репресії білоруського режиму становлять системне та грубе порушення прав людини та основоположних міжнародно-правових документів, таких як Декларація прав людини та Гельсінський заключний акт. Масові арешти та ув’язнення білоруських громадян під так званою "справою Гаюна" є тому безумовним підтвердженням.

Закликаємо міжнародну спільноту посилити тиск на Олександра Лукашенка та його поплічників.  Не можна забувати, що з 2022 року Білорусь стала співучасницею злочину агресії проти України, надавши свою територію, повітряний простір і ресурси для ведення Російською Федерацією загарбницької війни проти нашої держави. Білорусь мусить неодмінно понести свою частину відповідальності за вчинення цього злочину та всі похідні звірства проти українського народу 

- йдеться у коментарі.

У МЗС України вірять, що у майбутньому демократична Білорусь пройде шлях очищення від злочинів лукашенківської диктатури, відновить свою незалежність та суверенітет після років російського панування та повернеться до родини європейських народів, до якої вона належить історично, політично та культурно.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
Україна