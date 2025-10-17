$41.640.12
Беларусь стремится восстановить связи с ЕС после сближения с США - Reuters

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Белорусский дипломат Юрий Амбразевич проводит встречи с представителями европейских стран, пытаясь возобновить диалог с Западом. Это происходит на фоне активизации контактов между США и Беларусью.

Беларусь стремится восстановить связи с ЕС после сближения с США - Reuters

Беларусь пытается наладить контакты со странами Евросоюза после периода изоляции и сближения с США. Как сообщает Reuters, белорусский дипломат Юрий Амбразевич проводит встречи с представителями европейских стран, пытаясь вернуть Минск к диалогу с Западом и показать, что страна не является полностью зависимой от Москвы, пишет УНН.

Детали

Беларусь начала делать осторожные шаги в сторону восстановления отношений со странами Европейского Союза. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на европейских дипломатов, которые подтвердили, что недавно получили приглашение от посла Беларуси в Ватикане Юрия Амбразевича.

Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности16.10.25, 18:13 • 41086 просмотров

Амбразевич, ранее занимавший должность заместителя министра иностранных дел, ныне "неофициально отвечает за координацию контактов Беларуси в столицах Западной Европы". По информации агентства, он инициировал серию встреч в Париже 6–9 октября, пригласив дипломатов из нескольких европейских стран для обсуждения дальнейших отношений с Минском.

Амбразевич стремится донести сигнал, что Беларусь хочет преодолеть политическую изоляцию и может сыграть роль в поиске мирного решения между Россией и Украиной 

– отметил один из европейских дипломатов.

Приглашение, копию которого получило Reuters, было отправлено от белорусского посольства в Париже, где Амбразевич также аккредитован при ЮНЕСКО. В посольстве подтвердили, что дипломат обратился к своим коллегам "в соответствии со стандартной дипломатической практикой".

лукашенко создает "обменный фонд" из невинных людей, чтобы покупать себе индульгенции: МИД о новой волне репрессий в беларуси14.10.25, 19:50 • 4771 просмотр

По словам трех других дипломатов, несколько стран согласились на встречи, хотя не все раскрывают подробности. Неизвестно, сколько государств получили приглашение и сколько из них приняли участие в диалоге.

Европейские представители оценивают эту активность как попытку Беларуси уменьшить политическую изоляцию на фоне потепления контактов с Вашингтоном. 

Они чувствуют, что с приходом Трампа открылось окно возможностей для ослабления санкций, поэтому пытаются этим воспользоваться 

– отметил для Reuters один из дипломатов.

Контакты между США и Беларусью активизировались в последнее время. Президент Дональд Трамп уже дважды звонил Александру Лукашенко, называя его "очень уважаемым лидером", и отправил в Минск своего посланника. Это способствовало освобождению более 50 политических заключенных в сентябре, после чего Вашингтон ослабил санкции против государственной авиакомпании "Белавиа", позволив ей закупать запчасти.

Несмотря на эти шаги, в ЕС встретили инициативу Беларуси с осторожностью. Двое европейских дипломатов в комментарии Reuters назвали ее "манипулятивной попыткой воспользоваться потеплением с США", чтобы показать независимость от Москвы.

Беларусь остается под жесткими санкциями Евросоюза из-за подавления протестов 2020 года и поддержки российского вторжения в Украину в 2022-м.

лукашенко заявил о возможном исчезновении Украины как государства13.10.25, 05:58 • 10551 просмотр

Степан Гафтко

