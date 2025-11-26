"Це доречно, ми готові": лукашенко запропонував путіну провести переговори щодо України в мінську

$42.400.03
48.950.03
ukenru
13:23 • 1378 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
11:49 • 5270 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли
10:00 • 8880 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 16009 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 29069 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59 • 26687 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 17418 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
26 листопада, 07:00 • 30347 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
26 листопада, 06:31 • 16764 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
26 листопада, 06:07 • 14358 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.7м/с
82%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до 19Photo26 листопада, 05:09 • 11812 перегляди
Міністр армії США зробив песимістичний прогноз щодо ситуації в Україні: реакція Венса і Рубіо не забарилась26 листопада, 06:56 • 14032 перегляди
"Моя скеля": мільярдер Річард Бренсон повідомив про смерть дружини - після 50 років разомPhoto26 листопада, 07:22 • 5142 перегляди
Напружена ситуація на Півдні України: ворог маніпулює суспільством, поширюючи панічні настрої - Генштаб10:28 • 3290 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto12:02 • 9678 перегляди
Публікації
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto13:23 • 1378 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto12:02 • 10119 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли11:49 • 5270 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto08:59 • 29069 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
Ексклюзив
26 листопада, 07:00 • 30347 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Музикант
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Державний кордон України
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 26488 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 61038 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 78561 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 78945 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 85804 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Дипломатка

"Це доречно, ми готові": лукашенко запропонував путіну провести переговори щодо України в мінську

Київ • УНН

 • 728 перегляди

олександр лукашенко запропонував володимиру путіну провести переговори щодо України в мінську. Пропозиція прозвучала під час зустрічі лідерів на саміті ОДКБ у Бішкеку.

"Це доречно, ми готові": лукашенко запропонував путіну провести переговори щодо України в мінську

Диктатор білорусі олександр лукашенко запропонував російському колезі володимиру путіну провести переговори по Україні у мінську. Про це повідомили білоруські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Ці слова пролунали з вуст лукашенка під час зустрічі з путіним в рамках саміту ОДКБ (організація договору з колективної безпеки - ред) у столиці Киргизстану Бішкеку.

Якщо у вас буде бажання повернутися до мінська знову - а це доречно - ви знаєте, ми завжди готові. Що стосується України, нас часто дорікають... Ви знаєте, ми ведемо діалоги і з західниками, і з американцями. Коли вони починають про це говорити, я їм задаю питання: "Ви що, не знали, що ми не просто рідні люди (народи білорусі та росії. - ред)?" У нас юридично обґрунтовані дії, ми ж союзники

- заявив білоруський диктатор.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що білоруський диктатор лукашенко помилував 31 громадянина України.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що білоруський диктатор олександр лукашенко заплатить за те, що допустив наступ російських військ на Україну з території білорусі.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Мінськ
Володимир Путін
Киргизстан
Володимир Зеленський
Україна