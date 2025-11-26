"Це доречно, ми готові": лукашенко запропонував путіну провести переговори щодо України в мінську
Київ • УНН
олександр лукашенко запропонував володимиру путіну провести переговори щодо України в мінську. Пропозиція прозвучала під час зустрічі лідерів на саміті ОДКБ у Бішкеку.
Диктатор білорусі олександр лукашенко запропонував російському колезі володимиру путіну провести переговори по Україні у мінську. Про це повідомили білоруські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
Ці слова пролунали з вуст лукашенка під час зустрічі з путіним в рамках саміту ОДКБ (організація договору з колективної безпеки - ред) у столиці Киргизстану Бішкеку.
Якщо у вас буде бажання повернутися до мінська знову - а це доречно - ви знаєте, ми завжди готові. Що стосується України, нас часто дорікають... Ви знаєте, ми ведемо діалоги і з західниками, і з американцями. Коли вони починають про це говорити, я їм задаю питання: "Ви що, не знали, що ми не просто рідні люди (народи білорусі та росії. - ред)?" У нас юридично обґрунтовані дії, ми ж союзники
Раніше УНН повідомляв, що білоруський диктатор лукашенко помилував 31 громадянина України.
Водночас Володимир Зеленський заявив, що білоруський диктатор олександр лукашенко заплатить за те, що допустив наступ російських військ на Україну з території білорусі.