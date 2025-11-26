"Це доречно, ми готові": лукашенко запропонував путіну провести переговори щодо України в мінську

Диктатор білорусі олександр лукашенко запропонував російському колезі володимиру путіну провести переговори по Україні у мінську. Про це повідомили білоруські "ЗМІ", передає УНН.

Ці слова пролунали з вуст лукашенка під час зустрічі з путіним в рамках саміту ОДКБ (організація договору з колективної безпеки - ред) у столиці Киргизстану Бішкеку.

Якщо у вас буде бажання повернутися до мінська знову - а це доречно - ви знаєте, ми завжди готові. Що стосується України, нас часто дорікають... Ви знаєте, ми ведемо діалоги і з західниками, і з американцями. Коли вони починають про це говорити, я їм задаю питання: "Ви що, не знали, що ми не просто рідні люди (народи білорусі та росії. - ред)?" У нас юридично обґрунтовані дії, ми ж союзники