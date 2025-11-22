У білорусі заявили, що лукашенко помилував 31 українця: деталі

$42.150.00
48.520.00
ukenru
21 листопада, 21:58 • 16251 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 32608 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 30541 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 32766 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 29517 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 34661 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 19311 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 18445 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 17385 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 42077 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
99%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сполучені Штати видали ліцензії Угорщині для побудови АЕС, яку фінансує рф22 листопада, 00:29 • 3808 перегляди
Платили, щоби вбивати: Італія розслідує справу "снайперів-туристів", які полювали на людей у Сараєво22 листопада, 01:45 • 10490 перегляди
"Без України про Україну нічого не повинно бути" - фон Дер Ляйєн про розмову із Зеленським22 листопада, 03:32 • 7352 перегляди
Африка тріщить по швах: величезні розколини поглинають цілі міста, під загрозою мільйони людейPhoto22 листопада, 04:03 • 13358 перегляди
Словаччина підтримує мирний план США: росію хочуть повернути в число "великих держав"04:20 • 8130 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 29518 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 26829 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 34661 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 42077 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 40178 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Музикант
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo08:13 • 2470 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto07:49 • 2726 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 29518 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 36188 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 50386 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
The Guardian

У білорусі заявили, що лукашенко помилував 31 українця: деталі

Київ • УНН

 • 40 перегляди

олександр лукашенко помилував 31 громадянина України. За повідомленнями, передача вже відбувається.

У білорусі заявили, що лукашенко помилував 31 українця: деталі

Білоруський правитель олександр лукашенко помилував 31 громадянина України, повідомила у коментарі білоруському державному каналу, відео якого поширили у мережі, прессекретарка лукашенка Наталія Ейсмонт, пише УНН.

Деталі

"У розвиток досягнутих домовленостей" між президентом США Дональдом Трампом та білоруським правителем олександром лукашенком, "на прохання української сторони з метою створення умов для врегулювання збройного конфлікту у суміжній державі, керуючись принципами гуманізму та як жест доброї волі, президентом помиловано 31 громадянина України", сказала Ейсмонт.

"Буквально зараз, цими хвилинами, відбувається передача їх українській стороні", - заявила речниця лукашенка.

Не варто забувати, звідки розпочалося широкомасштабне вторгнення рф: Зеленський про "доброту" лукашенка07.11.25, 17:17 • 2572 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна