У білорусі заявили, що лукашенко помилував 31 українця: деталі
Київ • УНН
олександр лукашенко помилував 31 громадянина України. За повідомленнями, передача вже відбувається.
Білоруський правитель олександр лукашенко помилував 31 громадянина України, повідомила у коментарі білоруському державному каналу, відео якого поширили у мережі, прессекретарка лукашенка Наталія Ейсмонт, пише УНН.
Деталі
"У розвиток досягнутих домовленостей" між президентом США Дональдом Трампом та білоруським правителем олександром лукашенком, "на прохання української сторони з метою створення умов для врегулювання збройного конфлікту у суміжній державі, керуючись принципами гуманізму та як жест доброї волі, президентом помиловано 31 громадянина України", сказала Ейсмонт.
"Буквально зараз, цими хвилинами, відбувається передача їх українській стороні", - заявила речниця лукашенка.
Не варто забувати, звідки розпочалося широкомасштабне вторгнення рф: Зеленський про "доброту" лукашенка07.11.25, 17:17 • 2572 перегляди