В Беларуси заявили, что Лукашенко помиловал 31 украинца: детали
Киев • УНН
Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины. По сообщениям, передача уже происходит.
Белорусский правитель Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины, сообщила в комментарии белорусскому государственному каналу, видео которого распространили в сети, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, пишет УНН.
Подробности
"В развитие достигнутых договоренностей" между президентом США Дональдом Трампом и белорусским правителем Александром Лукашенко, "по просьбе украинской стороны с целью создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, президентом помилован 31 гражданин Украины", сказала Эйсмонт.
"Буквально сейчас, в эти минуты, происходит передача их украинской стороне", - заявила пресс-секретарь Лукашенко.
