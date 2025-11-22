В Беларуси заявили, что Лукашенко помиловал 31 украинца: детали

$42.150.00
21 ноября, 21:58
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
Эксклюзивы
Платили, чтобы убивать: Италия расследует дело "снайперов-туристов", которые охотились на людей в Сараево
22 ноября, 01:45
"Без Украины об Украине ничего не должно быть" - фон дер Ляйен о разговоре с Зеленским
22 ноября, 03:32
Африка трещит по швам: огромные расщелины поглощают целые города, под угрозой миллионы людей
22 ноября, 04:03
Словакия поддерживает мирный план США: Россию хотят вернуть в число "великих держав"
22 ноября, 04:20
РФ ночью атаковала пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией: есть пострадавшие и разрушения
06:49
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходных
21 ноября, 18:00
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептов
21 ноября, 17:13
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники Odrex
21 ноября, 11:38
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 09:41
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Джорджия Мелони
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Государственная граница Украины
Покровск
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятия
08:13
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьме
07:49
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходных
21 ноября, 18:00
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменцией
21 ноября, 09:58
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандала
21 ноября, 06:32
В Беларуси заявили, что Лукашенко помиловал 31 украинца: детали

Киев • УНН

 • 1224 просмотра

Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины. По сообщениям, передача уже происходит.

В Беларуси заявили, что Лукашенко помиловал 31 украинца: детали

Белорусский правитель Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины, сообщила в комментарии белорусскому государственному каналу, видео которого распространили в сети, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, пишет УНН.

Подробности

"В развитие достигнутых договоренностей" между президентом США Дональдом Трампом и белорусским правителем Александром Лукашенко, "по просьбе украинской стороны с целью создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, президентом помилован 31 гражданин Украины", сказала Эйсмонт.

"Буквально сейчас, в эти минуты, происходит передача их украинской стороне", - заявила пресс-секретарь Лукашенко.

Не стоит забывать, откуда началось широкомасштабное вторжение рф: Зеленский о "доброте" Лукашенко
07.11.25, 17:17

Юлия Шрамко

