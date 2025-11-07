Не стоит забывать, откуда началось широкомасштабное вторжение рф: Зеленский о "доброте" Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белорусский диктатор александр лукашенко стал очень разговорчивым в медиа, показывая, какой он добрый к украинскому народу, однако ему не стоит забывать, что именно с территории беларуси началось широкомасштабное вторжение россии в Украину. Об этом Зеленский заявил во время встречи с журналистами, передает УНН.

лукашенко надо не забывать, сейчас он стал очень разговорчивым в медиа, показывает, какой он добрый к нашему народу. Нам его доброта в 4 утра с ракетами, которая пришла, нам она не нужна. Если он думает, что он словами заговорит нашу память, мы все хорошо помним, и он все равно будет платить за то, что он сделал, а именно допустил наступление со своей территории, начало полномасштабной войны прилетело с территории беларуси. Никто это забывать не будет - сказал Зеленский.

белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что Украина вскоре может исчезнуть как государство. Он призвал Президента Владимира Зеленского "сесть и договориться" с Россией.