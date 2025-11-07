ukenru
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Не стоит забывать, откуда началось широкомасштабное вторжение рф: Зеленский о "доброте" Лукашенко

Киев • УНН

 • 720 просмотра

Лукашенко будет платить за то, что допустил наступление на Украину со своей территории, ведь начало полномасштабной войны "прилетело" с территориибеларуси, подчеркнул Зеленский.

Не стоит забывать, откуда началось широкомасштабное вторжение рф: Зеленский о "доброте" Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белорусский диктатор александр лукашенко стал очень разговорчивым в медиа, показывая, какой он добрый к украинскому народу, однако ему не стоит забывать, что именно с территории беларуси началось широкомасштабное вторжение россии в Украину. Об этом Зеленский заявил во время встречи с журналистами, передает УНН.

лукашенко надо не забывать, сейчас он стал очень разговорчивым в медиа, показывает, какой он добрый к нашему народу. Нам его доброта в 4 утра с ракетами, которая пришла, нам она не нужна. Если он думает, что он словами заговорит нашу память, мы все хорошо помним, и он все равно будет платить за то, что он сделал, а именно допустил наступление со своей территории, начало полномасштабной войны прилетело с территории беларуси. Никто это забывать не будет 

- сказал Зеленский.

Напомним

белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что Украина вскоре может исчезнуть как государство. Он призвал Президента Владимира Зеленского "сесть и договориться" с Россией.

Павел Башинский

Политика
Война в Украине
Беларусь
Владимир Зеленский
Украина